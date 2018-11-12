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Yaşlı kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti! İşte o anlar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 16:44 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan 101 yaşındaki bir kadın, Almanya başbakanı Merkel'i 'Macron'un eşi' zannetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliklere katılan ve Almanya başbakanı Angela Merkel ile Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanına gelen bir kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannederek ona "Bayan Macron" şeklinde hitap etti.

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'BU ÇOK HARİKA'

Önce Fransa lideri Macron'un yanına gelen 101 yaşındaki kadın, Macron'a "Bay Macron, benim gibi bir kadının Cumhuriyetin başkanıyla el sıkışması inanılmaz, bu çok harika" dedi.

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Ardından Merkel'e dönen kadın, Merkel'i Brigette Macron ile karıştırarak "Siz bayan Macron'sunuz" dedi.

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MERKEL FRANSIZCA CEVAPLADI

Fransa ve Belçika televizyonları tarafından aktarılan habere göre, Merkel ise yaşlı kadını Fransızca cevaplayarak "Ben Almanya şansölyesiyim" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın, Merkel'i çok anlamasa da "Bu harika" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
teyze türkiye'de yaşasaydı, her akşam haberlerden beyin felci geçirir, istese de istemese de o liderlerin isimlerini, suratlarını, ses tonlarını, mimiklerini, esprilerini, şakalarını, siluetlerini, izdüşümlerini sular seller gibi ezberlerdi, böyle bir hata da yapmazdı, ne yazık ki türkiye'de yaşamıyor, kendisi çok şanssız bir insan ! Haberler türk halkına mokoko, ölünceye kadar mokoko, kaçış yok... mokokoya devam...
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