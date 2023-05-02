102. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI 2023: ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 102. dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı

- dönem Özel Güvenlik sınav soruları ile ilgili araştırmalar, 30 Nisan'da gerçekleştirilen sınav sonrası hız kazandı. EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. İşte 102. dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları...
102. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
- dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarının bugün (2 Mayıs Salı) yayımlanması bekleniyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının daha önceki sınav sonuç tarihleri baz alındığında 20 Mayıs tarihinde paylaşılması bekleniyor.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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