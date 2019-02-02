102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Samsun’da dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dilencilerden bir tanesinin zabıta ekiplerine “Daha yeni geldik” demesi dikkat çekti. Daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki dilencinin ise 80 yıldır dilendiği ortaya çıktı.
Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.
“Daha yeni geldik”
Dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilencilerin gözaltına alındığı Sevim K. adlı dilencinin zabıtalara “Daha yeni geldik” demesi ise dikkat çekti.
102 yaşında 80 yıldır dileniyor
Zabıta yetkilileri 102 yaşındaki şahsın yaklaşık 80 yıldır dilendiği, şahsın her gün Çarşamba ilçesinden dilenmek için Samsun merkeze geldiği ve ailesinden de birçok kişinin dilendiği bilgisini verdi.
Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulandı.
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Facianın görüntüleri ortaya çıktı!
ABD'den kritik Venezuela açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum