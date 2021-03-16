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  4. 102 yaşındaki kadının torunuyla dansı sosyal medyayı salladı

102 yaşındaki kadının torunuyla dansı sosyal medyayı salladı

16.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Kovid-19 salgını nedeniyle torunu ve kızıyla ilk kez vakit geçirme fırsatı bulan 102 yaşındaki Arizonalı kadının, torunuyla birlikte dans ettiği video sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir çocuk annesi Angela Groch tarafından paylaşılan videoda, Groch'un 102 yaşındaki annesi Julia Fulkerson ve 6 yaşındaki oğlu Brody Conteras'ın birlikte dans ettiği görülüyor.

Kısa sürede çokça paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.

6 yaşındaki Brody, anneannesiyle olan dans görüntüleri hakkında, "Anneannemle dans etmek, beden eğitimi egzersizi yapmak gibiydi" dedi.

Yaşlı anne babasını ve akrabalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ancak onlar aşılandıktan sonra ziyaret edebildiklerini ifade eden anne Angela Groch, "Videoyu çektiğim sırada ben de hayretler içinde kaldım. Gerçeküstü bir ana tanıklık ediyordum" ifadelerini kullandı.

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