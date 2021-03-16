102 yaşındaki kadının torunuyla dansı sosyal medyayı salladı

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir çocuk annesi Angela Groch tarafından paylaşılan videoda, Groch'un 102 yaşındaki annesi Julia Fulkerson ve 6 yaşındaki oğlu Brody Conteras'ın birlikte dans ettiği görülüyor.

Kısa sürede çokça paylaşılan video sosyal medyada viral oldu.

6 yaşındaki Brody, anneannesiyle olan dans görüntüleri hakkında, "Anneannemle dans etmek, beden eğitimi egzersizi yapmak gibiydi" dedi.

Yaşlı anne babasını ve akrabalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ancak onlar aşılandıktan sonra ziyaret edebildiklerini ifade eden anne Angela Groch, "Videoyu çektiğim sırada ben de hayretler içinde kaldım. Gerçeküstü bir ana tanıklık ediyordum" ifadelerini kullandı.

