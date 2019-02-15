102 yaşındaki yaşlı kadın evde çıkan yangında mahsur kaldı

Denizli’de evinde çıkan yangında mahsur kalan 102 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de meydana geldi. İbrahim Ü. isimli şahsa ait evde sobadan çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. İbrahim Ü., kendi imkanları ile dışarı çıkarken birlikte yaşadığı 102 yaşındaki anneannesi Hatice Çay ise evde mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale ederek yaşlı kadını evden çıkardı. Dumandan etkilendiği bildirilen Çay olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangında evin büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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