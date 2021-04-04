103 Emekli Amiralin Yayınladığı Bildiriye Soruşturma

103 emekli amiralin Türkiye’ye Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında kontrol hakkı veren Montreux Antlaşması’nın tartışmaya açılmasına, muvazzaf bir amiralin üniformalı olarak başında sarık üzerinde cübbe ile ibadet etmesine ve Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı çıkan bildirisine hükümetten sert tepkiler gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı Tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ‘‘04.04.2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘104 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır’’ dendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ‘‘Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir ‘bildiri’ yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!’’ şeklinde paylaşımda bulundu.

Altun, sadece bildiriyi imzalayan amirallerin değil onları cesaretlendirenlerin de yargı önünde hesap vereceğini söyledi. MSB: ‘‘Bu bildiriyi yayınlamak demokrasiye zarar veriyor, düşmanlarımızı sevindiriyor’’ Milli Savunma Bakanlığı da yayınladığı açıklamada bu bildirinin yalnız demokrasiye zarar vermekle kalmadığını aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyerek düşmanları sevindirdiğini ifade etti. Açıklamada, ‘‘Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’’ dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, bağımsız Türk yargısının bildiriyle ile ilgili gerekeni yapacağı yönünde beklenti içinde olduğunu da belirtti. Soylu: ‘‘Bunlar zavallıdır edepsizdir; sabrımızı zorlamasınlar’’ Amiraller bildirisine en sert tepki gösterenlerden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu, ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçilerimizi çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor. Ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçları üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir’’ diye konuştu.

Bahçeli: ‘‘Bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir’’ Bildiriye sert bir çıkış da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. MHP lideri, ‘‘Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır’’ dedi Akşener: ‘‘Bu bir zevzekliktir, Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti’’ Amirallerin bildirisi muhalefetten de destek bulamadı. Ankara’da basın açıklaması yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi zevzeklik olarak niteledi. Akşener, ‘‘İktidar partisi ve mensupları bu bildirinin üzerine tepiniyor. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde dört yaşındaydım ama hatırlamıyorum ama diğer bütün muhtıraları, 28 Şubat’ın içerisinde kalarak yaşamış biri olarak. Bu tür gece yarısı emekli de olsa silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar, genellikle Türkiye’de demokrasinin kesintisine uğrayan muhtıraları akıllara getirir. Sabah bir uyandık; emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Ben dün Hakkari’de perşembe günü ise Konya’daydım. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bugün tencereye kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak zorundayız. Ama bunlar 104 dakika, 104 saniye maalesef yayın organlarında yer bulmuyor. Bildirinin öznesi TBMM Başkanı’nın bir hafta önce yaptığı Montrö açıklaması. Biz eleştirdik, AKP destek vermedi, TBMM Başkanı da sözünü düzeltti. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu bildiriye ne neden oldu?’’ dedi.