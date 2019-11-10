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1040 zeka küpüyle Atatürk'ün portresini ve imzasını tabloya işlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, 1040 zeka küpüyle Atatürk'ün portresini ve imzasını tabloya işledi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, 1040 zeka küpüyle Atatürk'ün portresini ve imzasını tabloya işledi.
Merkez Palandöken ilçesinde üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, özgüvenlerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi'nde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Matematik öğretmeni Mustafa Akay, öğrenciler İlayda Selin Akdağ, Ahmet Berke Karagöl, Ahmet Burak Boydaş ve Yusuf Nihat Çapadağ, zeka küpleriyle, Atatürk'ün imzası ve portresini tabloya işledi.
Önce Atatürk'ün portresini ve imzasını bilgisayar ortamında çizen Akay ve öğrencileri daha sonra koordinat sisteminde göre hazırladıkları tabloya kırmızı-beyaz renklerde hazırlanan zeka küplerini yerleştirdi. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bu çalışmayı yaptıklarını söyleyen öğretmen Mustafa Akay, portrenin 1040 zeka küpünden oluştuğunu söyledi. Çalışmanın 3 günde tamamlandığını belirten Akay, "Atamızın adını ölümünün 81'inci yıldönümünde mücevher taşlara işledik" dedi.
Kırmızı-beyaz olarak ayarlanan zeka küplerini belirlenen koordinatlara göre tablya işlediklerini belirtirken, İlayda Selin Akdağ, 10 Kasım'da Atatürk'ü bilinm ve sanatla anmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ahmet Burak Boydaş, Ata'yı 1040 zeka küpü, 9 bin 360 piksellik tabloya yadetmek istediklerini söyledi. Küplerle koordinat sistemini birleştirerek sanatsal bir çalışma yaptıklarını anlatan Yusuf Nihat Çapadağ ise "Atatürk'ümüzün portresini ve imzasını tabloya yansıtıyoruz. Zeka küpleriyle yaptığımız çalışma uzun ve sabır gerektiriyor. Bunu yaparken bilim ve sanatı birleştirdik. Koordinat sistemiyle bilimsel olarak hazırladığımız küpleri, tabloya sanatsal olarak işledik" diye konuştu.

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