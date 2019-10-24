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105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bizim en büyük projemiz, makam odalarına hapsolmayan, garip gurebanın sofrasında aynı çorbaya kaşık sallayan, halini hatırını soran, derdini dinleyen, çözen milletin evladı vali ve kaymakam yetiştirmektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim en büyük projemiz, makam odalarına hapsolmayan, garip gurebanın sofrasında aynı çorbaya kaşık sallayan, halini hatırını soran, derdini dinleyen, çözen milletin evladı vali ve kaymakam yetiştirmektir" dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni açılışında konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin iç güvenliği ve kolluk hizmetlerinde olduğu gibi sivil konularda ve mülki idare hizmetlerinde de ciddi bir atılım, strateji ve anlayışı değişikliği içinde olduklarını vurgulayan Soylu, "Ülkemize ciddi maliyetler yükleyen bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerde dijital teknolojinin daha yoğun olarak kullanılması, vatandaştan istenen gereksiz pek çok evrakın süreçlerden çıkarılması, kamu kurumları arasındaki entegrasyon ve iletişimin artırılmasının yanı sıra bilhassa zat-ı devletlerinin hem talimatları hem şahsınızda vücut bulan anlayışı doğrultusunda devlet-vatandaş ilişkilerinde yöneticilerimizin yaklaşımında da önemli bir karakter değişikliği yaşıyoruz." diye konuştu.

Kursu bitiren kaymakam adaylarının göreve hazır olduklarının altını çizen Soylu, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı olarak, mülki idare noktasındaki en büyük projemiz, ne yüzde 40 oranında evrak tasarrufu sağladığımız yalınlaştırma projemiz ne yılda 3 milyar tasarruf hedeflediğimiz e-belediye projemiz ne de yeni nesil kimlik kartlarını 8 dakikada verebilen, ehliyet-kimlik-pasaport işlemlerini tek elde halleden yeni nesil biyometrik veri tabanlı nüfus hizmetlerimizdir. Bizim en büyük projemiz, makam odalarına hapsolmayan, garip gurebanın sofrasında aynı çorbaya kaşık sallayan, halini hatırını soran, derdini dinleyen, çözen, mesaisi bitince ilçenin sokaklarını mahallelerini gezen, şehit evini gazi evini, milletin duasını ihmal etmeyen, milletin yanına giden, milletin yanına gittiği, milletin selametini kendine dava edinmiş, ağaç bilen, çevre bilen, hayvan bilen hassasiyet bilen ve milletin tüm değerleriyle bezenmiş Muhammet Fatih gibi yeri geldiğinde makam odasında şehit düşebilecek milletin evladı vali ve kaymakam yetiştirmektir."

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