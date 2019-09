105 yaşında hacı olan Fikriye nine getirdiği hurmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle 105 yaşında hacca giden Fikriye Çam, Mersin’e döndü. Bu yaşta hacca gittiği için çok mutlu olan ve yüzü sürekli gülen Fikriye nine, hacdan Erdoğan’a hurma ve zemzem suyu getirdiğini belirterek, ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek ve hediyelerini bizzat vermek istediğini söyledi.

Mersin’de kızıyla birlikte yaşayan Fikriye Çam, uzun yıllardır hayalini kurduğu hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor. 5 çocuğu, 24 torunu ve 20 de torun çocuğu bulunan 105 yaşındaki Fikriye ninenin

yüzü sürekli gülüyor ve Erdoğan’a teşekkür ederek dualar ediyor. Fikriye nine, ailenin en küçük üyesi torununun çocuğu 2 aylık Muhammet Sait kucağında, diğer torun çocukları etrafında mutluluk tablosu çiziyor.

Kızının evinde İHA’ya konuşan Fikriye nine, 105 yaşında hacca gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “105 yıldır hacca gitmeyi bekliyordum. Hemen Tayyip Erdoğan beni hacca gönderdi. Tayyip Erdoğan’a çok dua ettim. Her zaman da dua ediyorum. Çok mutlu oldum. Her yeri gezdik, umre yaptık, her şey yaptık. Çok kolay geçti. Yine göndersinler yine giderim. Çocuklarım, torunlarım, onların çocukları sürekli geliyorlar, beni tebrik ediyorlar, beni öpüyorlar” dedi.