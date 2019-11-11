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105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 5 çocuk, 13 torun sahibi olan ve torununun torununu gören 105 yaşındaki Ayşe Aktaş, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bağcılar Mahallesi'nde eşi 19 yıl önce vefat eden ve oğlu Kemal Aktaş'ın yakınındaki evde yalnız yaşayan 1914 doğumlu Ayşe Aktaş, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle bugün yaşamını yitirdi.

Aydın'da en uzun yaşayanlardan biri olan Ayşe Aktaş'ın, 65 yıldan bu yana çay, kahve ve yumurta yemediği ve uzun yaşamının sırrı olarak bu perhizi çevresine de tavsiye ettiği öğrenildi.

Ayşe Aktaş, 5 çocuk ve 13 torun sahibi. Çok sayıda torun çocuğu, bir de torunun torununu gören Aktaş'ın yakınları, geçmişten günümüze yaşadığı birçok anıyı hafızasında tuttuğunu öne sürdü.

Ayşe ninenin ölümü Bağcılar başta olmak üzere Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu.

(DHA)

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