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105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve ilin en yaşlı kişisi olan 105 yaşındaki Bektaş Ergül'e yeni nüfus cüzdanı, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç tarafından evinde teslim edildi.

105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve ilin en yaşlı kişisi olan 105 yaşındaki Bektaş Ergül'e yeni nüfus cüzdanı, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç tarafından evinde teslim edildi.
Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl birincisi geçen 20 Şubat'ta düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Bektaş, geçen 1 Nisan'da nüfus cüzdanını yenilemek için Salihli İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. 6 çocuğu, 59 torunu bulunan Bektaş Ergül'ün yeni nüfus cüzdanı, 3 gün içinde hazırlandı. Ergül'e yeni nüfus cüzdanını kendisini evinde ziyaret eden Salihli Kaymakamı Levent Kılıç verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bektaş Ergül, "Beni yerden göğe kadar mutlu ettiniz, sizleri asla unutamam" diyerek, Kaymakam Kılıç'a tespih hediye etti. Kaymakam Kılıç da günün anısına Ergül'e daha önce beraber çektirdikleri çerçevelettiği bir fotoğrafı takdim etti.
Kaymakam Kılıç'a ziyareti sırasında Salihli İlçe Nüfus Müdürü Asım Güven ile Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz da eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi105 yaşındaki Bektaş dedeye yeni nüfus cüzdanı evinde teslim edildi

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