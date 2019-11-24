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105 yaşındaki Mukime öğretmenin 24 Kasım mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:34 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu (105), Öğretmenler Günü'nde eski öğrencileri tarafından ziyaret edilip, arandığında çok mutlu olduğunu belirtti.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu (105), Öğretmenler Günü'nde eski öğrencileri tarafından ziyaret edilip, arandığında çok mutlu olduğunu belirtti. Furatoğlu, meslek yıllarını özlediğini söyledi.

Merzifon'da yaşayan ve yakınlarının 105 yaşında olduğunu söylediği, emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisini ziyaret eden meslektaşlarını ağırlıyor. Görev yaptığı yılları ve öğrencilerini unutamadığını dile getiren Furatoğlu, eski öğrencilerinin telefonla kendisini arayıp, ziyaret etmesiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Sakladığı fotoğraflara bakan Mukime Furatoğlu, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, çok mutluyum. Ziyaretçilerimiz oluyor. Hayatım uzun. 36 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik günlerimi çok özlüyorum. Öğrencilerim beni arıyor, konuşuyoruz. Çok mutlu oluyorum. Bir öğretmen ne kadar aranıyorsa talebeleri tarafından o kadar mutlu olur. Öğrencilerimizi çok severdik, onlar da bizi çok severdi. Emekli olduktan sonra balkona çıkıp öğrencilerin okuldan çıkmasını beklerdim. Onların okuldan evlerine gidişlerini izlerdim. Çocukların çok temiz kalpleri vardır. Sizi yalan değil hakikaten severler. Çocuklarımı çok özlüyorum. Hatıraları vardır" diye konuştu.

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