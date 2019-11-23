105 yaşındaki Mukime öğretmenin öğrencilerine olan özlemi tükenmiyor

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu'nun günleri, öğrencilerinin hayalini kurarak ve öğretmenlik yıllarına özlem duyarak geçiyor.

Aslen Erzurumlu olan, babasının görevi dolayısıyla 1914 yılında Rize'de doğan Furatoğlu'nun subay olan babası, o henüz 6 aylıkken 1'inci Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit oldu.

5 yaşında annesinin evliliği dolayısıyla Merzifon'a taşınan ve 1935 yılında öğretmen okulundan mezun olan Mukime öğretmen İstanbul'da göreve başladı.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan ve 1971 yılında emekli olan Furatoğlu, erkek kardeşinin yaşadığı Merzifon ilçesine yerleşti.

Günlerini öğrencilerinin fotoğraflarına bakarak, Kur'an-ı Kerim ve güncel kitaplar okuyarak geçiren Mukime Furatoğu'nun, öğrencilerine olan özlemi hiç tükenmiyor.

Sağlığı el verdiği sürece evinde öğrencilerle beraber olmaya çalışan ve genç öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Furatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini çok özlediğini ve bazı öğrencileriyle halen görüştüğünü söyledi.