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105 yaşındaki Sabayi nine, bastonuyla halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı. Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.,

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