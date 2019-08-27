HABER

105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gölova ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, torununun düğünündeki halay performansıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Hüsnü Ümit AVCI/GÖLOVA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gölova ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, torununun düğünündeki halay performansıyla sosyal medyada ilgi gördü. Sabayi nine, uzun yaşamanın sırrını manda yoğurduna borçlu olduğunu söyledi. Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halay çekti. Elinde bastonuyla halaya katılan Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Günlük hayatında sabah erken kalkıp bahçedeki tavuklarıyla vakit geçiren Sabayi Öz, bu zamana kadar manda ve koyun yoğurdu yiyerek sağlıklı yaşadığını söyledi. Sabayi Öz, "Torunumun düğününde hayal çektim. Hiçbir şeyim yoktur. Sağlığımda iyi. Sağlığımı Allah'a borçluyum. Torunlarım çok. Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum" dedi.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam 
Kocatepe’den zaferi dünyaya telsizle duyurdularKocatepe’den zaferi dünyaya telsizle duyurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.