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  4. 105 yaşındaki Seyit dede uzun yaşamın sırrını anlattı

105 yaşındaki Seyit dede uzun yaşamın sırrını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen vakit namazlarını camide kılmaya çalışıyor.

Sivas’ta yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen vakit namazlarını camide kılmaya çalışıyor. Çıngı, yaptığı ibadetlerin kendisini dinç tuttuğunu söyledi.
Sivas kent merkezi Aydoğan Mahallesi’nde yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, vakit namazlarını evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki camide kılıyor. Çıngı, uzun yaşamasının sırrını da aksatmadığı ibadetlerine bağlıyor. 105 yaşında olduğunu ancak resmiyette 12 yaş küçük göründüğünü belirten Seyit dede, Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve birçok siyasi lideri gördüğünü belirterek, en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi. Günlük yaşamında çayı az tükettiğini ifade eden Seyit dede, süt ve süt ürünlerini bolca tükettiğinin altını çizdi.

“Çok sağlıklıyım”
Kendisini çok sağlıklı hissettiğini belirten Çıngı, “Benim doğumu kimliğe ufak yazmışlar, ben 105 yaşındayım. Bu zamana kadar her şeyi gördüm. Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Fevzi Çakmak’ı, bütün siyasileri gördüm. Hayatta her şeyi yaptım, geldi geçti. Bir cami yaptırdım. Çayı az içerdim. Ayran, yoğurt ve süt çok yerdim. Beni onlar ayakta tuttu. Çok iyiyim sağlık olarak hamdolsun. Vakit namazlarında öğle ve ikindi için camiye gidiyorum komşularımın yardımıyla. Diğer namazlarımı evde kılıyorum. Sabaha kadar ibadet yapıyorum, tespih çekiyorum. Çok ibadet beni hayatta tutuyor. Rabbime çok şükür“ dedi.

“Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyondan ve gazeteden takip ettiğini belirten Çıngı, en büyük arzusunun kendilerini görmek olduğunu söyledi. Çıngı, “Allah’a çok şükür. Hayatımda iyiliği de, kötülüğü de yaşadım. Kıtlığı da gördüm çocukluğumda. Şimdi bolluk var, çok güzel. Hükümet iyice, Allah gönderdi Cumhurbaşkanımızı. Cumhurbaşkanımızı tanıyorum, fotoğraflarını görüyorum. Cumhurbaşkanımızı görmek isterim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum keşke gelse“ diye konuştu.
Vatandaşlar, 105 yaşındaki Seyit Çıngı’nın ibadetlerine bağlılığı ile gençler için güzel bir örnek olduğunu söylediler.

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