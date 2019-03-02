HABER

105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

ADANA'da, 105 yaşındaki tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a, 18'inci Puduhepa Ödülü törenle verildi.

105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü

ADANA, (DHA)- ADANA'da, 105 yaşındaki tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a, 18'inci Puduhepa Ödülü törenle verildi.
Adana Kültür ve Sanat Derneği'nin, Kadeş Antlaşması'nda mührünün bulunmasının yanı sıra kadın hakları konusundaki reformlarıyla bilinen Hitit Kraliçesi Puduhepa anısına her yıl verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 18'inci Puduhepa Ödülü'ne layık görüldü.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ödül töreni için Adana'ya geldi. Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ayşe Meltem Baş, Puduhepa'nın Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğuna vurgu yaptı. Salona tekerlekli sandalye ile gelen Muazzez İlmiye Çığ da törene katılanlara hitap etti. Daha önce Sümerlerin Türk olabileceğine ilişkin pek çok benzerliğin ortaya çıktığını hatırlatan Çığ, törende "Sümerler Türk'tür diyebiliriz" dedi ve bunun kanıtı olarak birçok tarihi belge ile kalıntıları anlattı.
Konuşmasının ardından Çığ'a ödülünü CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer verdi. Diğer dallarda da ressam Hatice Güvel, gazeteci Orhan Apaydın ve mimar Murat Ulaş ödül aldı.

FOTOĞRAFLI

105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Puduhepa Ödülü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralıLastik bomba gibi patladı: 2 yaralı
Giresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandıGiresun’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise kaza yapanları kurtarmak isterken yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.