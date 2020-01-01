105’inci yılında Sarıkamış şehitleri binlerce gencin katılımı ile anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış harekatının 105’inci yıl dönümünde şehitleri “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” sloganı ile düzenlenecek programlarla anacak. Anma etkinliklerine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ sloganıyla düzenleyeceği “Sarıkamış şehitlerini anma programları”nda binlerce genç şehitler için yürüyecek. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri, 2-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 5 Ocak Pazar günü “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 105’inci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelecek binlerce gencin ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirterek, “Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar” dedi.

105 yıl önce Sarıkamış’ta yaşananların, ortaya konulan kahramanlıkların her zaman hatırlanması gerektiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız” ifadelerini kullandı.

Sarıkamış şehitlerini anma programları, 2 Ocak’ta yönetmenliğini Kenan Korkmaz’ın yaptığı “Beyaz Hüzün” filmi gösterimi ile başlayacak. Kars Kafkas Üniversitesinde öğrenci ve kamu görevlilerine gösterimi yapılacak film, kendisine bağlı birliği Sarıkamış’a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir askerin hayatını anlatıyor. Film ayrıca Türkiye genelinde 45 ilde 30 bin gence de ulaşacak. Etkinliklerin ikinci gününde ise şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Saat 14.30’da Ekinata Grand Toprak Otel’de düzenlenecek yemeğe 500 kişi katılacak. Kur’an tilaveti ile başlayacak olan yemeğin ardından Kars Müftüsü tarafından dua edilecek. Aynı gün saat 17.30’da Kazım Karabekir Camii’nde mevlid okutulacak. Kılınacak akşam namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığından görevlendirilen 12 mevlithan tarafından Kur’an ve mevlid okunacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş öncesi meydanda kurulacak sahnede ilahiler ve yerel sanatçılar tarafından Sarıkamış ağıtları okunacak. Ayrıca Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından kum sanatı gösterisi yapılacak. Saat 18.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son bulacak.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri, 4 Ocak’ta açılacak ’Kardan Heykeller’ sergisi ile devam edecek. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer protokol üyeleri katılacak. Aynı gün saat 17.30’da Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Işıklı lazer gösterisinin de yapılacağı etkinlikte, sporcular ellerinde meşalelerle Bayraktepe’den inecekler ve meşalelerle “105. Yıl” yazısı yazacaklar. 4 Ocak Cumartesi günü ayrıca saat 18.30’da Ekinata

Grand Toprak Oteli’nde bir anma programı düzenlenecek. Programda Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Evlat” filminin gösterimi yapılacak ve Muğla Üniversitesinden Tuncay Öğün tarafından “100 Soruda Sarıkamış” konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

Etkinliğin son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars müftüsünün Kur’an tilavetiyle başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı’nda son bulacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an tilaveti ile çelenk konulmasının ardından Tugay Komutanlığı tarafından bir de harekât brifingi verilecek. Anma programı, Solotürk ve Çelik Kanatlar helikopter ekibi gösterisi ile son bulacak.

