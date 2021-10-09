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106 yaşında koronavirüsü yendi, "Sağlığımı aşıya borçluyum" dedi

09.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı. Sağlığını, yaptırdığı 2 doz Covid-19 aşısına borçlu olduğunu söyleyen Özkan, “Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu” dedi.

106 yaşında koronavirüsü yendi, "Sağlığımı aşıya borçluyum" dedi

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan’ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran Özkan, 3’üncü doz aşısı için gününü bekliyor.

"HERKES TEDBİRİNİ ALSIN AŞILARINI OLSUN"

Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, “106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Benim hiçbir yerden haberim olmadı. Yaşlılıktan dolayı ağrılarım zaten vardı. Hastalandığımı anlamadım bile. Abdest alırken başıma su veriyordum bir baktım ki başımdan alev atıyor. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum” diye konuştu.

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"ANNEM HASTALIĞI EVDE ATLATTI"

Koronavirüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirten Nuriye Özkan’ın oğlu Temel Özkan da, “Annemi aşı olmaya ikna ettik. İki doz aşısını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de aşımızı olduk. İlk annem koronavirüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık. Biz hep haberlerde izliyorduk hastalığın çok zor atlatıldığını. Ama çok şükür aşıların büyük etkisi var. Hiçbir şey anlamadan hastalığı 106 yaşındaki annem evde atlattı. Aşıdan halen daha korkan, endişe eden insanlar var. Aşı bu hastalığa karşı bizim silahımız. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar” dedi.

(DHA)

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koronavirüs (Covid-19) Trabzon koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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