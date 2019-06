106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

Artvin’de 106 yaşındaki Vahide Avcı, 106 yaşında her ay maaşını postaneye giderek gişeden kendisi alıyor. Prensip sahibi nine, gişe memuruna kimliğini uzatıp işlemlerin tamamlanmasının ardından parasını tek tek sayarak imzasını atıyor.

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde hicri takvime göre 1331 doğumlu, miladı takvime göre 1913 yılında dünyaya gelen 106 yaşındaki Vahide Avcı, prensipleri ve yaşam tarzıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Hayatını tamamını köyde geçiren Vahide Avcı, bu yıl torunlarının ısrarı üzerine şehirde onların yanında yaşamaya başlamış. Prensipleriyle dikkat çeken Vahide nine, başkasını yaptığı yemeği yemiyor, bakkala ekmek almak için bile kendisi gidiyor.

Parasını tek tek saydı

Evde maaş ödeme tekfini kabul etmeyen Vahide nine, bizzat postaneye kendi gidip işlemler kendi takip ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da maaşını almak için postaneye giden Vahide Avcı’yı PTT Artvin Baş Müdürü Gönül Kocaman kapıda karşıladı. Gişe işlemlerine sırasında kendisine eşlik eden Kocaman, 106 yaşındaki ninenin elini öperek kendisine sağlıklı uzun ömürler diledi.

Maaşını almak için gişeye giden Avcı, kimliğini gişe memuruna uzatıp işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Parasını tek tek sayarak imzasını atan 106 yaşındaki Vahide nine, daha sonra postaneden ayrıldı.