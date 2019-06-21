HABER

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Artvin’de 106 yaşındaki Vahide Avcı, 106 yaşında her ay maaşını postaneye giderek gişeden kendisi alıyor.

Artvin’de 106 yaşındaki Vahide Avcı, 106 yaşında her ay maaşını postaneye giderek gişeden kendisi alıyor. Prensip sahibi nine, gişe memuruna kimliğini uzatıp işlemlerin tamamlanmasının ardından parasını tek tek sayarak imzasını atıyor.
Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde hicri takvime göre 1331 doğumlu, miladı takvime göre 1913 yılında dünyaya gelen 106 yaşındaki Vahide Avcı, prensipleri ve yaşam tarzıyla görenleri şaşkına çeviriyor.
Hayatını tamamını köyde geçiren Vahide Avcı, bu yıl torunlarının ısrarı üzerine şehirde onların yanında yaşamaya başlamış. Prensipleriyle dikkat çeken Vahide nine, başkasını yaptığı yemeği yemiyor, bakkala ekmek almak için bile kendisi gidiyor.

Parasını tek tek saydı
Evde maaş ödeme tekfini kabul etmeyen Vahide nine, bizzat postaneye kendi gidip işlemler kendi takip ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da maaşını almak için postaneye giden Vahide Avcı’yı PTT Artvin Baş Müdürü Gönül Kocaman kapıda karşıladı. Gişe işlemlerine sırasında kendisine eşlik eden Kocaman, 106 yaşındaki ninenin elini öperek kendisine sağlıklı uzun ömürler diledi.
Maaşını almak için gişeye giden Avcı, kimliğini gişe memuruna uzatıp işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Parasını tek tek sayarak imzasını atan 106 yaşındaki Vahide nine, daha sonra postaneden ayrıldı.

"Yaşam sırını ben bilmem Allah bilir"
Köy yaşantısını sevdiğini ifade eden 106 yaşındaki Vahide Avcı, "Uzun yaşamanın sırrı nedir?" sorusuna, ”Ben bilmem Allah bilir. Bir kez bile hastanede yatmışlığım yok" dedi.

"Ninem kendi işini kendi görür"
En büyük torunu Ersin Genç (50), yaptığı açıklamada ”Ninem kendi yemeğini kendi yapar. Tuzludur, yağlıdır, şekerlidir diye kimsenin yaptığı yemeği yemez. Kendi işini kendi görür. Maaşını ayın 21’inde hiç aksatmadan kendi gelir, imzasını atar parasını alır. Doğma büyüme Artvin’de yaşamıştır ama Gürcü’dür” diye konuştu.

Köyü ve doğal yaşamı sever
Diğer torunu İbrahim Avcı (36) ise yaptığı açıklamada "Ninemim 4 çocuğu, 15 torunu var. Mahallede dolaşır, ekmeğini kendi alır. Daha önceleri köyde yaşıyordu. Odun ihtiyacını kendi karşılıyordu, Otunu biçiyordu, inek besliyordu. Köyde doğal ortamda yaşamını sürdürüyordu” ifadelerini kullandı.

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor

106 yaşındaki asırlık nine her ay maaşını kendisi çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

'Şirin Baba' üretiyor! Yurt dışından bile talep geliyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.