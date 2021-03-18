HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor

106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor

18.03.2021 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor

Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir Cephesi'nde şehit olan Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in, şehadetinden yaklaşık bir ay önce babasına yazdığı mektubu, cephedeki askerlerin ailelerine duyduğu özlemi yansıtıyor.

Askerlerin kendileri için değil, aileleri için endişelendiklerini gözler önüne de seren mektup, şehidin torunları tarafından 106 yıldır özenle saklanıyor.

Tarih ve kültür üzerine araştırmalar yapan ve bu alanda yayınlanmış 10 kitabı bulunan Hüseyin Lütfi Ersoy, Çanakkale Savaşı'na tanıklık etmiş birçok kişiyle görüştüğünü ve yürekleri yakan hikayeler dinlediğini söyledi.

O dönem Kastamonu Sancağı, Zafiranborlu (Safranbolu) kazasında bulunan 42. Alay'ın Seddülbahir Muharebesi'nde çarpıştığını ve alaydan sağ dönen sadece 5-6 askerin bulunduğunu aktaran Ersoy, 7 Haziran 1915'te 5. Kolordu 14. Fırka 42. Alay 1. Tabur 2. Bölük 3. Mangada çarpışırken şehit olan askerlerden birinin de Eflani nahiyesi Çelebiler karyesinden 1885 doğumlu Cebecioğlu İbrahim olduğunu kaydetti.

Şehit Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in 3 Mayıs 1915'te babasına yazdığı son mektubuna, 9 yıl önce şehidin torunlarının evinde rastladığını ve o tarihten itibaren özenle saklanmasına vesile olduğunu belirten Ersoy, böylesine kıymetli bir hatıratın gün yüzüne çıkmasına vesile olduğu için ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Ersoy, canlarını feda ederek bugünlere ulaşılmasını sağlayan ataların hatırlarına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, bunlardan birinin de Cebecioğlu İbrahim'in son mektubu olduğunu kaydetti.

'KARŞIMIZDA CANLI BİR ŞEKİLDE DURUYOR DA SELAM EDİYORMUŞ GİBİ YAZMIŞ'

Mektubun içeriğinin okunduğunda Çanakkale cephesinde bulunan ataların vatan, bayrak, millet ve sonraki nesil için nasıl bir hayal kurduklarını, hangi ruh hali içinde olduklarını ortaya koyduğuna dikkati çeken Ersoy, "Mektupta o cümleleri kurarken belki tepesine bomba yağıyordu, belki mermiler kenarından, köşesinden geçiyordu. Belki bir an şehit düşmekle yüz yüzeydi. Kim bilir hangi şartlar altında mektubu kaleme aldı? Mektubu, günümüzde onu okuyanlara, sanki karşımızda canlı bir şekilde duruyor da selam ediyormuş gibi yazmış." diye konuştu.

Ersoy, Cebecioğlu İbrahim'in mektubunu şehit olmadan yaklaşık bir ay önce yazdığını vurgulayarak, "Mektubun içeriğinden o dönemde yaşananları ve ecdadın gönlünde, hayalinde ve gözünde neler olduğunu rahatlıkla anlıyoruz." dedi.

'CENAB-I HÜDA BENİ SİZLERE BAĞIŞLASIN'

Hüseyin Lütfi Ersoy'un gözyaşları içinde okuduğu, Cebecioğlu İbrahim'in asker arkadaşlarının ailelerine gönderdiği selamlara da yer verdiği mektubunda özetle şu ifadeler yer alıyor:

20210317_2_47371836_63442029_Web

"Merhametli velinimetim, sevgili pederim Mehmet Ağa'ya,

Bir kere sonsuz bir istekle ve hürmetle selam eder, hayır duanızı talep ederim. Beni sorarsanız, elhamdülillah duanızın bereketiyle aciz bedenim sıhhatte olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim.

Pederim, şu kadar ki orada sizlerin zahmet ve meşakkat çekip çekmediğinizi merak ediyorum. Başkaca bir gam ve kederim yoktur. Bizim için de merak etmeyesiniz. Cenab-ı Hüda beni sizlere bağışlasın. Sizleri de yanınızda bulunan üç sabi çocuğa bağışlasın. Onları mahzun etmeyiniz. Bu her şeye yeter. Siz onları mahzun etmediğiniz için Cenab-ı Allah da kıyamet günü umduğunuz derecelere nail eder inşallah.

20210317_2_47371836_63442030_Web

Bizi bilip soran komşulara, hısım akrabalara, bu mektubu okuyan efendilere, dinleyen cemaate dahi hepsine teker teker selam ederim. Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum.

20210317_2_47371836_63442031_Web

Mektup gönderecek olursanız 5. Kolorduya mensup 14. Fırkada 42. Alay'ın 1. Taburunun 2. Bölüğünde 3. Mangada sakin er İbrahim bilesiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Boynundan vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi hayatını kaybettiBoynundan vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi hayatını kaybetti
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
şehit

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Kıbrıs Gazisi Gökçe: Çanakkale'deki gibi Kıbrıs'ta da düşmanı denize döktük

Kıbrıs Gazisi Gökçe: Çanakkale'deki gibi Kıbrıs'ta da düşmanı denize döktük

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak

Boynundan vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi hayatını kaybetti

Boynundan vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı (18 Mart Perşembe hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

18 Mart Perşembe deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

18 Mart Perşembe deprem mi oldu?

Son Dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

16 ilde operasyon! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.