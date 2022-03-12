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107 kilodan 60 kiloya düştü! Şimdi gören tanıyamıyor: Huriye abla sen misin?

12.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 107 kilodan 60 kiloya düşen Huriye Elmacı, aynalara küsmüştü ancak şimdi kendisini gören tanıyamaz hale geldi. Elmacı, Sokakta karşılaştıklarım ‘Çok değişmişsin’ diyorlar. Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?’ diyorlar” dedi. Karısını verdiği örnek mücadele dolayısıyla tebrik eden Arif Elmacı da, “Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum” şeklinde konuştu.

107 kilodan 60 kiloya düştü! Şimdi gören tanıyamıyor: Huriye abla sen misin?

Aşırı kilolarından kurtulmak isteyen 52 yaşındaki Elmacı, diyetisyenin yolunu tuttu. Tavsiye edilen sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimine harfiyen uydu. Sonunda da 60 kiloya kadar düşmeyi başardı. Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri hatırlatan Elmacı, “Topuklu ayakkabı giymek ise bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi. Sokakta karşılaştıklarım ‘Çok değişmişsin’ diyorlar. Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?’ diyorlar” dedi.

''170 KİLODAN BUGÜNLERE GELDİM''

Gittiği spor salonundaki kadınların zayıf olduğu için kendisini hayranlıkla izlediğini anlatan Elmacı, “Bir kadın ‘bende senin kadar zayıf olsam’ diye seslenince güldüm. 107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar. ‘Çok zayıfsın’ demeleri beni çok mutlu etti” diye konuştu.

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''ŞİMDİ BEN ONA YETİŞEMİYORUM''

Karısını verdiği örnek mücadele dolayısıyla tebrik eden Arif Elmacı da, “Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum” şeklinde konuştu.

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Huriye Elmacı’nın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Diyetisyen Semih Çanakçı ise “Bizim sarılmamız gereken sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Bu üçüyle elde edilen sonuçlar çok değerli ve kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Amasya
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