107 yaşında sandık başına yürüyerek gitti

Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında oy kullanmanın sevincini yaşıyor.

Özbay, merkez Karaköprü ilçesindeki evine 300 metre mesafede bulunan Başarı İlkokuluna yürüyerek geldi.

Okula girişinde sandık görevlilerinin ilgisiyle karşılanan Özbay, daha sonra okulun üçüncü katındaki oyunu kullanacağı 1241 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Özbay, oyunu 80 yaşındaki kızı Emine Özbay'ın yardımıyla kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Özbay, Türkiye'nin güzel bir atmosferde seçime gittiğini söyledi.

Tüm adaylara seçimde başarılar dileyen Özbay, "Çok şükür bu yaşımda olmama rağmen sağlığım yerinde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, hakkı olan kazansın. Bu yaşta oy kullandığım için sevinçliyim." dedi.

Özbay, 18 yaşından bu yana oy kullandığını belirterek, oy verdiği seçimin sayısını net hatırlamadığını dile getirdi.

Özbay, daha sonra yürüyerek tekrar evine döndü.

Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Özbay, Türkiye'deki tüm seçimlere katılan ender kişiler arasında yer alıyor.

