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107 yaşındaki Mümine ninenin gençlik sırrı kuru fasulye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Burdur’da yaşayan 107 yaşındaki Mümine ninenin uzun ömür sırrını 74 yaşındaki oğlu açıkladı.

Burdur’da yaşayan 107 yaşındaki Mümine ninenin uzun ömür sırrını 74 yaşındaki oğlu açıkladı. Kentin en yaşlısı Mümine ninenin doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir" dedi.
Yaşlılar Haftası nedeniyle Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri eşleriyle birlikte Burdur’daki yaşlılarla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Reha Samet Aygören ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven eşleriyle beraber yaşlılarla Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünde kahvaltı yaptı.
Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine nine de yemeğin ilgi odağı oldu. Hayli sağlıklı olan Mümine Uyarcan’a (107) doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan eşlik etti. 107 yaşında olan annesinin hiç süt içmediğini açıklayan Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir. Tek üzüntüsü çok istemesine rağmen bir kız çocuğu olmaması. Biz üç erkek kardeşiz" dedi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak da "Biz yaşlılarımıza yaşlı değil tecrübeli diyoruz, Bu aile ortamında küçük büyük herkesle bir araya geldik. Bizleri kırmayıp gelen Mümüne Uyarcan annemize ve oğlanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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