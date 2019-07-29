HABER

1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:26 | Son Güncelleme

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin ceza alması hakkında Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri yayımladı.“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri imzalayarak yayımladı.

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin ceza alması hakkında Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri yayımladı.
“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri imzalayarak yayımladı. “Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlığı ile yayımlanan bildiride, “Sözde ‘barış bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ’hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir” denildi.
Bildiride şu ifadelere de yer verildi:
“Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz.”

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarıAvrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaretTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

Samsun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.