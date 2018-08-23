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1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Ahlat ilçesi Çarho mevkiinde düzenlenen programa, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program, kurdele ve kurban kesimi ile başladı.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin ekonomik olarak da kalkındırılması gerektiğini belirterek, “Başta Bitlis Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu’na Ahlat’ın tarihine verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. 1018 yılı Çağrı Bey İsfehan’dan sonra Moğol ve Harzemşahların baskıları sonucu, bin yıl önceki başkenti Ahlat’a taşınmıştır. Ülkemizin başkenti Ankara’dır. Ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölgede de başkentin kardeşi olacak, ona her konuda destek olacak, ama artık Kocaeli kadar büyük bir endüstri merkezi olacak bölgenin Çukurovası konumunda olan bir Ahlat ilçesi var. İnşallah, yakın bir tarihte kurduğumuz Şanlıurfa’da GAP, Erzurum’da DAP, Konya’da OAP diyebileceğimiz ticaret ve endüstri merkezilerinin bir örneğini Ahlat’ta kurarsak, Tuğrul Bey gibi bizim de hülyalarımız gerçek olacak" dedi.

'AHLAT, ANADOLU'YA İLK GİRİŞ KAPIMIZDIR'

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, büyük milletler ve devletlerin geleneklerine, göreneklerine, tarihine sahip çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün burada açılışını yaptığımız gelenek, 2 bin 500 yıllık bir geleneğin tarihte iz bırakmış, bu milletin yeni kuşaklara anlatılması adına yapmış olduğumuz bu etkinliğin anlamı çok büyüktür. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlayacağımız 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947’nci yılı daha da bir anlamlı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki Pazar günü içinde geçirmiş olduğumuz bu kritik süreçte, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı inşallah Malazgirt Meydanı'nda vereceği mesaj, çok daha anlamlı olacaktır. Onun için yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına kadar, herkesi Pazar günü Malazgirt Meydanı'na bekliyoruz. Bu birliğimiz, dirliğimiz için çok önemlidir. İşte özlenen ve beklenen buydu. Ahlat, bizim Anadolu’ya ilk giriş kapımızdır. Ahlat, 8 binin üzerinde mezarı, şahideleriyle Anadolu’nun tapusu olduğunu belgeleyen en önemli mekanımızdır. Onun için buraya hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Burada emeği geçen Okçular Vakfı’na, Ahlat Belediyesi'ne ve Kaymakamlığına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Etkinlik alanının da hayırlı olmasını diliyorum.."

Konuşmaların ardından el sanatlarının yer aldığı çadırlar gezildi. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan programda, akşamları konserler verilecek.

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