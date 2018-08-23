1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları başladı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Ahlat ilçesi Çarho mevkiinde düzenlenen programa, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program, kurdele ve kurban kesimi ile başladı.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin ekonomik olarak da kalkındırılması gerektiğini belirterek, “Başta Bitlis Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu’na Ahlat’ın tarihine verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. 1018 yılı Çağrı Bey İsfehan’dan sonra Moğol ve Harzemşahların baskıları sonucu, bin yıl önceki başkenti Ahlat’a taşınmıştır. Ülkemizin başkenti Ankara’dır. Ancak, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölgede de başkentin kardeşi olacak, ona her konuda destek olacak, ama artık Kocaeli kadar büyük bir endüstri merkezi olacak bölgenin Çukurovası konumunda olan bir Ahlat ilçesi var. İnşallah, yakın bir tarihte kurduğumuz Şanlıurfa’da GAP, Erzurum’da DAP, Konya’da OAP diyebileceğimiz ticaret ve endüstri merkezilerinin bir örneğini Ahlat’ta kurarsak, Tuğrul Bey gibi bizim de hülyalarımız gerçek olacak" dedi.