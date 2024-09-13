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108 milyon vatandaşın verileri çalındı mı? Herkesin konuştuğu olayda resmi açıklama geldi: İnceleme kararı detayı...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.09.2024 10:26
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Son günlerde sosyal medyada yeniden gündem olan konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumundan (KVKK) açıklama geldi. Merak edilen soru ise, 'Pandemi döneminde 108 milyon vatandaşın verileri çalındı mı?' oldu. Kurum haberlerle ilgili inceleme kararı olduğunu ancak konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmadığını duyurdu.

108 milyon vatandaşın verileri çalındı mı? Herkesin konuştuğu olayda resmi açıklama geldi: İnceleme kararı detayı...

Özellikle dün ve bugün çok sayıda sosyal medya kullanıcısı verilerin çalındığı iddiasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. Gündem olan konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumundan (KVKK) açıklama geldi. Söz konusu açıklamada 108 milyon vatandaşın verilerinin çalındığına ilişkin kuruma intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığı bildirildi.

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KURUM İNCELEME YAPTI

Kurumdan yapılan açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nin yetkileri arasında olduğu kaydedildi.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmesinin ilgili kanunda hüküm altına alındığı vurgulanan kararda, ihlal bildirimi sonrası kurumun resen inceleme yaptığı ve gerekmesi halinde bu durumu ilan edebileceği belirtildi.

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108 MİLYON VATANDAŞIN VERİLERİ ÇALINDI MI?

"Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin KVKK'ye intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya pandemi KVKK veri
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