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  4. 108 yaşında koronavirüsü yendi! Başhekimden dikkat çeken açıklama

108 yaşında koronavirüsü yendi! Başhekimden dikkat çeken açıklama

02.09.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını tedavi sonucu yenmeyi başaran 108 yaşındaki kadın, taburcu edildi. Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, "Hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz." ifadelerini kullandı.

108 yaşında koronavirüsü yendi! Başhekimden dikkat çeken açıklama

Koronavirüs şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 108 yaşındaki Fatım Özdemir, testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Özdemir, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

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"HASTALARI ARTIK ŞİFAYLA TABURCU EDEBİLİYORUZ VE BUNU DA AŞIYA BORÇLUYUZ"

Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, ilerleyen yaşına rağmen hastanın taburcu edilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Hastanın kronik kalp rahatsızlığının da olduğunu belirten Vural, şöyle konuştu:

"Hastamız 2 doz Sinovac ve 1 doz da BioNTech aşısı yaptırmış. Hasta tüm yan etkileri göz önünde bulundurularak 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızların hastalığı, yaşı ne olursa olsun kardiyak problemi hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz."

Özdemir, doktor ve personelin nezaretinde hastaneden uğurlandı. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Siirt koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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