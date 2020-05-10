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  4. 108 yaşında sokağa çıktı, İçişleri'nin hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı

108 yaşında sokağa çıktı, İçişleri'nin hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bursa’da 108 yaşındaki Nazife Sönmez 50 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 4 çocuk 32 torun sahibi Nazife Sönmez’i ziyaret eden çocukları, torunları ve torununun torunu Anneler Günü kutlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı da Türkiye genelinde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 anne adına hatıra ormanı kurup ağaç dikti, o ağacın sertifikası da yaşlı kadına teslim edildi.

Keles ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Nazife Sönmez, torunun torununu gördü. İçişleri Bakanlığı ise 100 yaşını aşan Türkiye’deki 5 bin 529 annenin anneler gününü adlarına Sakarya’da hatıra ormanı kurarak kutladı. Her anne adına bir ağaç dikilirken, adına ağaç dikilen annelerden birisi de Nazife Sönmez’di. Yaşlı kadının sertifikasını kaymakamlık adına Keles Orman Müdürü Özgen Dursun takdim etti. Ayrıca tüm torunları sıraya girerek yaşlı kadının elini öpüp Anneler Günü’nü kutladı.
Kendisini unutmayan devlete bol bol hayır dua etti.

Nüfus kaydında 100 yaşında yazılmasına rağmen 108 yaşında olduğunu ifade eden Nazife Sönmez, ’Bugün Anneler Günü’ymüş. Haberim yok. Devletimiz benim adıma ağaç dikmiş çok mutlu oldum. Allah devletimizi her türlü tehlikeden korusun. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun’ dedi.

Yaşlı kadının torunu Faruk Sönmez, ’Ninem çok şükür sağlıklı. Torununun torununu gördü. Bugün 108 yaşında. Devletimiz adına ağaç dikip Anneler Günü’nü kutlamış. Biz de torunları olarak kutladık. Herkese çok teşekkür ederim’ şeklinde konuştu.

(İHA)

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