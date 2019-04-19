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109 yıldır kandilde camide yemek ikram ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, 109 yıldır her kandilde akşam ezanının okunmasının ardından mahalleliler, evlerinde hazırladıkları yemekleri Koçyazı Camii'ne getiriyor.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 109 yıldır her kandilde akşam ezanının okunmasının ardından mahalleliler, evlerinde hazırladıkları yemekleri Koçyazı Camii'ne getiriyor. Yemekler, akşam namazı sonrasında cemaate ve çocuklara ikram ediliyor.

Düzce Metek Koçyazı Mahallesi'nde 109 yıl önce başlayan gelenekle mahalle sakinleri evlerinde yaptıkları yemekleri, mahalle camiine getirerek kandil akşamlarında cemaate ikram ediyor. Dededen, toruna devam eden gelenek gereği Berat Kandili'nde de akşam namazı sonrası evlerde yapılan yemekler, caminin bahçesinde cemaate ve çocuklara ikram edildi. Caminin bahçesine kurulan masalarda yemekler yenildi.

Gelenek hakkında bilgiler veren Koçyazı Mahalle Muhtarı İsmet Mısır, "109 yıl önce başlayan bu geleneğimiz şu anda devam ediyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Halkımızla beraber olduk, diğer mahallelerden geldiler. Çok güzel bir katılım var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Açlığın kol gezdiği, fakirliğin fukaralığın çok olduğu zamanlarda durumu iyi olanlar pilav yapıp camilere getiriyorlarmış. Bu gelenek haline geliyor ve devam ediyor. Biz kaşıklarımızı alıp camilere koşardık. Güzel bir etkinlik, inşallah bizim çocuklarımız da bizim yolumuzdan devam ederler." dedi.

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