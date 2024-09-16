HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10A saatleri - 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri nelerdir? 10A hangi duraklardan geçiyor? 10A durakları

10A saatleri - 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri nelerdir? 10A hangi duraklardan geçiyor? 10A durakları

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
14.09.2024 16:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 10A otobüs hattını kullanan vatandaşlar, bu hattın durakları hakkında sıkça araştırma yapar. Zira, 10A hattı oldukça uzun bir güzergâha sahip olup, pek çok duraktan geçmektedir. Bu nedenle, hattın geçtiği noktalarla ilgili güncel bilgilere erişmek önem taşır.10A hattındaki duraklarda zaman zaman değişiklik yapabilmektedir, bu da yolcuların sık sık güzergahı kontrol etmelerini gerektirir. Bu kapsamda, 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri hakkında bilgi verilmelidir.

10A saatleri - 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri nelerdir? 10A hangi duraklardan geçiyor? 10A durakları

İstanbul, büyük ve kalabalık bir şehir olduğundan toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu noktada İETT şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynar. İETT’nin otobüs filosu, metrobüs hatları ve nostaljik tramvayları, İstanbul'un dört bir yanına ulaşım sağlanmasına imkan tanır. İETT otobüsleri, İstanbul’un hemen hemen her ilçesine ulaşan geniş bir ağ ile hizmet verir. Bunlardan biri de 10A İETT hattıdır. İstanbul'da hizmet veren 10A otobüs hattı, bilindiği üzere oldukça uzun bir güzergâha sahip olup, pek çok durağa uğramaktadır. Bu kapsamda, 10A saatleri ve durakları merak edilmektedir.

10A hangi duraklardan geçiyor?

Vatandaşlar tarafından merak edilen 10A durakları aşağıdaki gibidir:

  • Esatpaşa - Ataşehir
  • Fatin Rüştü Zorlu Caddesi - Ataşehir
  • Güldibi - Ataşehir
  • Acısu - Ataşehir
  • Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir
  • Prof.Ali Nihat Tarlan - Ataşehir
  • Şehit Akın Sertçelik - Ataşehir
  • İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu - Ataşehir
  • Öğretmen Evleri - Ataşehir
  • KADEM Öğrenci Yurdu - Ataşehir
  • Şehit Cahar Dudayev Caddesi - Ataşehir
  • Aşık Veysel Anadolu Lisesi - Ataşehir
  • Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi - Ataşehir
  • 3004.Cadde - Ataşehir
  • Kelkit Sokak - Ataşehir
  • Murat Sokak - Ataşehir
  • Selmanı Farisi Camii - Ataşehir
  • Ataşehir Belediyesi - Ataşehir
  • Ardıç Sokak - Ataşehir
  • Menekşe Sokak - Ataşehir
  • Cumhuriyet Parkı - Ataşehir
  • Mimar Sinan Camii - Ataşehir
  • Ataşehir Atatürk Mahallesi - Ataşehir
  • Ataşehir Plazalar - Ataşehir
  • Turgut Özal Bulvarı - Ataşehir
  • Çiçek Kent - Ataşehir
  • Ataşehir Evlendirme Dairesi - Ataşehir
  • Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Ataşehir
  • Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Ataşehir
  • Ataşehir Kaymakamlığı - Ataşehir
  • Zübeyde Hanım Öğretmenevi - Ataşehir
  • Karaman Çiftlik Yolu - Ataşehir
  • Acıbadem Üniversitesi - Ataşehir
  • Küçükbakkalköy - Ataşehir
  • Meskenler - Ataşehir
  • Fevzipaşa - Ataşehir
  • Ataşehir 100.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi - Ataşehir
  • İETT Lojmanları - Ataşehir
  • İETT Garajı - Ataşehir
  • Gümrük Üst Kapı - Ataşehir
  • Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu - Ataşehir
  • İSMEK - Ataşehir
  • Kayışdağı Yolu - Ataşehir
  • Darülaceze Müdürlüğü - Ataşehir
  • Celal Yardımcı İlkokulu - Ataşehir
  • Yeditepe Üniversitesi Kampüsü - Maltepe
  • Şehit Er Bülent Altınsoy - Ataşehir
  • Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir
  • Üsküdar Caddesi - Ataşehir
  • Yedpa - Ataşehir
  • Yeni Çamlıca - Ataşehir
  • Ferhatpaşa İSMEK - Ataşehir
    1. Sokak - Ataşehir
  • Yeditepe Caddesi - Ataşehir
  • Kılıç Reis - Ataşehir
  • Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı - Ataşehir
  • 48.Sokak - Ataşehir

10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi / Ferhat paşa saatleri nelerdir?

İstanbul’da hizmet veren 10A otobüs hattı, özellikle Ataşehir ve çevresinde geniş bir güzergaha sahip olup, her gün düzenli olarak seferler düzenlemektedir. 10A Esatpaşa - Yeditepe Üniversitesi /Ferhatpaşa saatleri Esatpaşa yönünden iş günleri 06:10'da (K) başlar ve 22:30'a kadar devam eder. Cumartesi günleri 06:10’dan (K) 22:00’ye kadar sefer yapılır. Pazar günleri 06:45'te (K) başlayıp 20:15'te sona erer. K işaretli seferler Karlıdere Cad. çalışır.

10A saatleri 48.Sokak yönünden iş günleri 06:10 ila 22:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 06:30 ila 22:00 saatleri arasında ve pazar günleri de 06:45 ila 21:45 saatleri arasında hizmet verir.

Yoğunluk durumuna göre iş günleri otobüsler 20-30 dakikada bir kalkarken, hafta sonları sefer aralıkları daha geniştir.

10A otobüs saatleri hakkında daha güncel bilgi için İETT otobüs saatleri sayfası ziyaret edilmelidir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
otobüs ulaşım
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Alkolmetreden şüphelenip test yaptırdı, ehliyetini geri aldı!

Alkolmetreden şüphelenip test yaptırdı, ehliyetini geri aldı!

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.