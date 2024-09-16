10A saatleri - 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri nelerdir? 10A hangi duraklardan geçiyor? 10A durakları

İstanbul, büyük ve kalabalık bir şehir olduğundan toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu noktada İETT şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynar. İETT’nin otobüs filosu, metrobüs hatları ve nostaljik tramvayları, İstanbul'un dört bir yanına ulaşım sağlanmasına imkan tanır. İETT otobüsleri, İstanbul’un hemen hemen her ilçesine ulaşan geniş bir ağ ile hizmet verir. Bunlardan biri de 10A İETT hattıdır. İstanbul'da hizmet veren 10A otobüs hattı, bilindiği üzere oldukça uzun bir güzergâha sahip olup, pek çok durağa uğramaktadır. Bu kapsamda, 10A saatleri ve durakları merak edilmektedir.

10A hangi duraklardan geçiyor?

Vatandaşlar tarafından merak edilen 10A durakları aşağıdaki gibidir:

Esatpaşa - Ataşehir

Fatin Rüştü Zorlu Caddesi - Ataşehir

Güldibi - Ataşehir

Acısu - Ataşehir

Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir

Prof.Ali Nihat Tarlan - Ataşehir

Şehit Akın Sertçelik - Ataşehir

İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu - Ataşehir

Öğretmen Evleri - Ataşehir

KADEM Öğrenci Yurdu - Ataşehir

Şehit Cahar Dudayev Caddesi - Ataşehir

Aşık Veysel Anadolu Lisesi - Ataşehir

Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi - Ataşehir

3004.Cadde - Ataşehir

Kelkit Sokak - Ataşehir

Murat Sokak - Ataşehir

Selmanı Farisi Camii - Ataşehir

Ataşehir Belediyesi - Ataşehir

Ardıç Sokak - Ataşehir

Menekşe Sokak - Ataşehir

Cumhuriyet Parkı - Ataşehir

Mimar Sinan Camii - Ataşehir

Ataşehir Atatürk Mahallesi - Ataşehir

Ataşehir Plazalar - Ataşehir

Turgut Özal Bulvarı - Ataşehir

Çiçek Kent - Ataşehir

Ataşehir Evlendirme Dairesi - Ataşehir

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Ataşehir

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Ataşehir

Ataşehir Kaymakamlığı - Ataşehir

Zübeyde Hanım Öğretmenevi - Ataşehir

Karaman Çiftlik Yolu - Ataşehir

Acıbadem Üniversitesi - Ataşehir

Küçükbakkalköy - Ataşehir

Meskenler - Ataşehir

Fevzipaşa - Ataşehir

Ataşehir 100.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi - Ataşehir

İETT Lojmanları - Ataşehir

İETT Garajı - Ataşehir

Gümrük Üst Kapı - Ataşehir

Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu - Ataşehir

İSMEK - Ataşehir

Kayışdağı Yolu - Ataşehir

Darülaceze Müdürlüğü - Ataşehir

Celal Yardımcı İlkokulu - Ataşehir

Yeditepe Üniversitesi Kampüsü - Maltepe

Şehit Er Bülent Altınsoy - Ataşehir

Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir

Üsküdar Caddesi - Ataşehir

Yedpa - Ataşehir

Yeni Çamlıca - Ataşehir

Ferhatpaşa İSMEK - Ataşehir

Sokak - Ataşehir

Yeditepe Caddesi - Ataşehir

Kılıç Reis - Ataşehir

Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı - Ataşehir

48.Sokak - Ataşehir

10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi / Ferhat paşa saatleri nelerdir?

İstanbul’da hizmet veren 10A otobüs hattı, özellikle Ataşehir ve çevresinde geniş bir güzergaha sahip olup, her gün düzenli olarak seferler düzenlemektedir. 10A Esatpaşa - Yeditepe Üniversitesi /Ferhatpaşa saatleri Esatpaşa yönünden iş günleri 06:10'da (K) başlar ve 22:30'a kadar devam eder. Cumartesi günleri 06:10’dan (K) 22:00’ye kadar sefer yapılır. Pazar günleri 06:45'te (K) başlayıp 20:15'te sona erer. K işaretli seferler Karlıdere Cad. çalışır.

10A saatleri 48.Sokak yönünden iş günleri 06:10 ila 22:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 06:30 ila 22:00 saatleri arasında ve pazar günleri de 06:45 ila 21:45 saatleri arasında hizmet verir.

Yoğunluk durumuna göre iş günleri otobüsler 20-30 dakikada bir kalkarken, hafta sonları sefer aralıkları daha geniştir.

10A otobüs saatleri hakkında daha güncel bilgi için İETT otobüs saatleri sayfası ziyaret edilmelidir.