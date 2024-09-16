10A saatleri - 10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi/Ferhatpaşa saatleri nelerdir? 10A hangi duraklardan geçiyor? 10A durakları

İstanbul, büyük ve kalabalık bir şehir olduğundan toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu noktada İETT şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynar. İETT’nin otobüs filosu, metrobüs hatları ve nostaljik tramvayları, İstanbul'un dört bir yanına ulaşım sağlanmasına imkan tanır. İETT otobüsleri, İstanbul’un hemen hemen her ilçesine ulaşan geniş bir ağ ile hizmet verir. Bunlardan biri de 10A İETT hattıdır. İstanbul'da hizmet veren 10A otobüs hattı, bilindiği üzere oldukça uzun bir güzergâha sahip olup, pek çok durağa uğramaktadır. Bu kapsamda, 10A saatleri ve durakları merak edilmektedir.
10A hangi duraklardan geçiyor?
Vatandaşlar tarafından merak edilen 10A durakları aşağıdaki gibidir:
- Esatpaşa - Ataşehir
- Fatin Rüştü Zorlu Caddesi - Ataşehir
- Güldibi - Ataşehir
- Acısu - Ataşehir
- Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir
- Prof.Ali Nihat Tarlan - Ataşehir
- Şehit Akın Sertçelik - Ataşehir
- İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu - Ataşehir
- Öğretmen Evleri - Ataşehir
- KADEM Öğrenci Yurdu - Ataşehir
- Şehit Cahar Dudayev Caddesi - Ataşehir
- Aşık Veysel Anadolu Lisesi - Ataşehir
- Ataşehir Belediyesi Mustafa Kemal Ataevi - Ataşehir
- 3004.Cadde - Ataşehir
- Kelkit Sokak - Ataşehir
- Murat Sokak - Ataşehir
- Selmanı Farisi Camii - Ataşehir
- Ataşehir Belediyesi - Ataşehir
- Ardıç Sokak - Ataşehir
- Menekşe Sokak - Ataşehir
- Cumhuriyet Parkı - Ataşehir
- Mimar Sinan Camii - Ataşehir
- Ataşehir Atatürk Mahallesi - Ataşehir
- Ataşehir Plazalar - Ataşehir
- Turgut Özal Bulvarı - Ataşehir
- Çiçek Kent - Ataşehir
- Ataşehir Evlendirme Dairesi - Ataşehir
- Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Ataşehir
- Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Ataşehir
- Ataşehir Kaymakamlığı - Ataşehir
- Zübeyde Hanım Öğretmenevi - Ataşehir
- Karaman Çiftlik Yolu - Ataşehir
- Acıbadem Üniversitesi - Ataşehir
- Küçükbakkalköy - Ataşehir
- Meskenler - Ataşehir
- Fevzipaşa - Ataşehir
- Ataşehir 100.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi - Ataşehir
- İETT Lojmanları - Ataşehir
- İETT Garajı - Ataşehir
- Gümrük Üst Kapı - Ataşehir
- Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu - Ataşehir
- İSMEK - Ataşehir
- Kayışdağı Yolu - Ataşehir
- Darülaceze Müdürlüğü - Ataşehir
- Celal Yardımcı İlkokulu - Ataşehir
- Yeditepe Üniversitesi Kampüsü - Maltepe
- Şehit Er Bülent Altınsoy - Ataşehir
- Şehit Osman Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Ataşehir
- Üsküdar Caddesi - Ataşehir
- Yedpa - Ataşehir
- Yeni Çamlıca - Ataşehir
- Ferhatpaşa İSMEK - Ataşehir
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- Sokak - Ataşehir
- Yeditepe Caddesi - Ataşehir
- Kılıç Reis - Ataşehir
- Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı - Ataşehir
- 48.Sokak - Ataşehir
10A Esatpaşa-Yeditepe Üniversitesi / Ferhat paşa saatleri nelerdir?
İstanbul’da hizmet veren 10A otobüs hattı, özellikle Ataşehir ve çevresinde geniş bir güzergaha sahip olup, her gün düzenli olarak seferler düzenlemektedir. 10A Esatpaşa - Yeditepe Üniversitesi /Ferhatpaşa saatleri Esatpaşa yönünden iş günleri 06:10'da (K) başlar ve 22:30'a kadar devam eder. Cumartesi günleri 06:10’dan (K) 22:00’ye kadar sefer yapılır. Pazar günleri 06:45'te (K) başlayıp 20:15'te sona erer. K işaretli seferler Karlıdere Cad. çalışır.
10A saatleri 48.Sokak yönünden iş günleri 06:10 ila 22:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 06:30 ila 22:00 saatleri arasında ve pazar günleri de 06:45 ila 21:45 saatleri arasında hizmet verir.
Yoğunluk durumuna göre iş günleri otobüsler 20-30 dakikada bir kalkarken, hafta sonları sefer aralıkları daha geniştir.
10A otobüs saatleri hakkında daha güncel bilgi için İETT otobüs saatleri sayfası ziyaret edilmelidir.