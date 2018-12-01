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10GB RAM’li OnePlus 6T geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründeki hızla yükselen isimlerden biri olan OnePlus son amiral gemisi modeli 6T’nin özel versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte OnePlus 6T McLaren Edition hakkındaki son detaylar.

10GB RAM’li OnePlus 6T geliyor!

Son dönemde akıllı telefon üreticilerin çeşitli lüks otomobil markalarıyla ortak çalışmalar yürütmesine alıştık. Hatırlanacağı üzere son olarak Huawei, yeni amiral gemisi modeli Mate 20 için böyle bir çalışmaya imza atmıştı. Spor otomobil üreticisi Porsche ile yürütülen ortak çalışma sonrası Porsche Desing Mate 20 RS modeli ortaya çıkmıştı.

Şimdi de benzer bir model Çin’in önemli üreticilerinden bir diğer OnePlus’tan gelecek. Çinli üretici kısa süre önce OnePlus 6T McLaren Edition modelinin varlığını doğrulamıştı. 11 Aralık’ta satışa sunulacak olan bu özel versiyon için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Son söylentilere göre OnePlus 6T McLaren Edition tam 10GB RAM’le gelecek. Malum, OnePlus’ın 6T modelinde 8GB RAM bulunuyordu. Yani RAM anlamında McLaren Edition versiyonunun çatı model olacağını söyleyebiliriz.

Teknik özelliklerin geri kalanı ise büyük ölçekte aynı olacak. Ayrıca OnePlus 6T McLaren Edition versiyonunda tek bir depolama seçeneği bulunacağı ve bunun da 256GB olacağı belirtiliyor.

Şimdilik OnePlus 6T McLaren Edition fiyatı ile ilgili net bir bilgi yok. Fakat son dedikodulara göre Çinli üreticinin özel versiyonu için 800 dolar civarında bir etiket belirleyeceği konuşuluyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon OnePlus

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