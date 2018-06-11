11-17 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, yakın çevrenizde ilgili her türlü meselenin ev içinde görüşülmesini etkili kılıyor. Eğer kardeşlerinizle sorunlar varsa, bu süreçte aile çatısı altında bunları hassasiyetle ele alabilirsiniz. Zihnin, geçmişi, anıları, yaşananları anımsadığı bu süreçte eskiyi hatırlarız. Yaşımız genç veya yaşlı olsun fark etmez, çocukluğumuz, ailemiz, güvencemiz gayet kıymetlidir. Bugüne dek yaşananları şöyle bir düşünürüz. Mutlu ve huzurlu muyuz? Geleceğimizle alakalı bir başlangıç veya bir bitiş niyetinde miyiz? Ailemizle olan temasımız ne durumda? Bunları, duygularımızın veya kırgınlıklarımızın esiri olmadan, kendimize dönük düşünmeden zihnimizi kontrol altında tutmayı başararak ele almalıyız. Sevgili Koçlar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniayda, iş veya farklı bir nedenle yeni bir çevrede yaşamak isteyebilirsiniz. Sözgelimi, bir eve taşınabilir veya iş yeriniz değişebilir. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşanır. Eğitmenlik, ilginizi çeken bir konuyla alakalı bilgilenmek, iletişime dönük aktiviteler ve seyahatler gündeminizde yer alır. Aile işinde çalışmayı veya aileleri ilgilendiren bir iş kurmayı düşünebilirsiniz. Planlanan yeniliklerin maddi açıdan getirisi veya zorlayıcı tarafları gözden geçirilmelidir. Hayalci düşünülmemelidir. Eğer şartlar arzu ettiğiniz gibi değilse veya karar vermekte zorlanıyorsanız, kafanızda soru işaretleri varsa acele etmeyiniz, duygusal düşünmeyiniz. Çocuklarla ilgili konularda, aşk hayatınızla ilgili meselelerde, aileye ait her konuda aklımız başımızda olmalıdır. Uzun vadeli olana yönelmek, yaratıcı düşünmek bu Yeniayda son derece önemlidir.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında aşk evinizde Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs, hayatın eğlenceli yönüyle buluşmanın, göz önünde olmanın, canlı ve hayat dolu bir şekilde ilişkide bulunmanın işaretçisidir. Bu süreçte lüks ve göz alıcı olana yönelme, güzel ve çekici görünme arzumuz bir hayli yoğundur. Karşı cins üzerinde etkili olmamızı sağlayan bu enerji kendimizi en güzel ve en olumlu yanlarımızla sergileme isteğimizin işaretçisidir. İlişkide, hem fiziksel hem erotizm ve hem de güçlü duruşuyla ilgi uyandıran kişilere yöneliriz. Sevgilimizin başkaları tarafından takdir görmesini, ilişkimizden olumlu bir şekilde söz edilmesini arzularız. Eğer partnerimiz bizi şımartırsa, hoşlandığımız şekilde davranırsa bir de gururumuzu okşarsa değmeyin keyfimize. Kolay kolay beğenmediğimiz, ancak arzu ettiğimiz biri olduğunda yılmadan peşinde koşacağımız bu sürecin sizler açısından hem aşk hem çocuk hem de cinsellik anlamında bir hayli etkili geçeceğini söyleyebiliriz.

BOĞA 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Merkür Yengeç burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, parasal ve aşk hayatınızla ilgili meseleleri gündeme getirdiği gibi, bunları yakın çevrenizde güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız anlamında etkilidir. Genel olarak bağlantıda olduğunuz kişiler kardeşleriniz, çocuklarınız, partneriniz, eski tanıdıklarınızdır. Tanımadığınız kişilerle zaten pek konuşmazsınız. Güven olgusu sizin için gayet önemlidir. Bu yüzden de sırlarınızı, yapacaklarınızı pek kimseyle paylaşmazsınız. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda hassasiyetiniz yüksektir. Onların gelecekleri, barınma ve ihtiyaçlarını önemsersiniz. Eğer tek başınıza yaşıyorsanız tümüyle kendinize dönük, iç dünyanızla temas halinde, size huzur veren ortamları tercih edersiniz. Sevgili Boğalar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, kazanç konularında ailenize, kardeşlerinize destek olmanın veya onlarla birlikte çalışmanın işaretçisidir. Ticari faaliyetler, satış, pazarlama, iletişim, seyahatle ilgili alanlardan para kazanabilirsiniz. El becerileri, aile mesleği, yazmak, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak bu Yeniayda etkili gözüküyor. Bu Yeniayda kişisel anlamda yeniliklere açık olacağız. Fakat yapılacak her şeyin uzun vadeli düşünülmesi gerekiyor. Projelerin başkaları tarafından beğenilmesi, size kazanç sağlaması ve tatmin edici olması için piyasa şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Çevre değişikliği, başka bir yere yerleşim, aileyi ilgilendiren konularda acele edilmemelidir.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların tepkileri ne olursa olsun siz kendinizi olduğunuz gibi ifade etmeye ve bunun diğer kişilerce de kabul edilmesinden yana bir tavır alabilirsiniz. Eviniz sınırları içinde güzellikleri yaşama arzunuz yoğundur ve dışarıdaki o sakin ve sessiz halinizin tam tersine kendi alanınızda her şeye hakim olmayı ve liderliğinizin mutlak kabulü için dayatmalarda bulunabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz yüksek güven bazı kişilerce itici bulunsa da, tecrübeleriniz doğrultusunda taviz vermeye niyetiniz yoktur. Zor kadın veya zor adam olmaktan hoşlanırsınız. Sizinle olmak isteyen insanın isteklerinize saygı duyması, kabullenmesi ve sizi desteklemesi gerekecektir. İKİZLER 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 Merkür-Yengeç burcunda geçişini sürdürecek. Parasal açıdan güven içinde yaşamak isteğimiz öne çıkıyor. Genel olarak zihnimiz, hem geçmiş hem de gelecek meseleleriyle dolu olacak. Hayatımızı garanti altına alabilecek şekilde para kazanmak, paramızı değerlendirmek isteyeceğiz. Eskiye dair meseleler, yuvanızla ilgili işler, kişisel ihtiyaçlarınız gündem maddenizde ilk sırayı alacak. Ev sahibi olmayı düşüneceğiz. Üç beş kuruşumuz bir kenarımızda olsun isteyeceğiz. Eğer cüzdanımız dolu değilse, rahat etmeyeceğiz. Merkür-Yengeç burcunda zihnin yavaşlamasını, meselelerin hassasiyetle ele alınmasını sağlar. Aile, eş desteği, güvenli bir iş gayet kıymetli hale gelir. Hissi davranabiliriz.

Sevgili İkizler, 13 Haziran saat 22:43 burcunuzda doğacak YENİAY, sözel ve yazı becerisine dayalı, iletişime dönük ve aktif şekilde fikirlerinizi öne süreceğiniz işlerin, girişimlerin göstergesidir. Hatta bu yönde insanlara yol göstererek, bildiklerinizi paylaşarak, danışmanlık vererek para kazanabilirsiniz. Bu Yeniayda aileye ait işlerden gelir elde etmek veya ailemizin geleceğini ilgilendirecek bir yatırım düşünmek mümkündür. Ancak hesap dışı gelişmelere veya beklenmedik durumlara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Atacağımız adım, verilecek kararlar artı ve eksileriyle gözden geçirilmelidir. Özellikle kredi alarak, borçlanarak veya kenardaki paramızı kullanarak büyük bir işe kalkışıyorsak çok iyi düşünmeliyiz. Önümüzü görmeden paçaları sıvamamak gerekiyor. Başka yere yerleşeyim, iş kurayım veya mevcut sıkışıklıktan kurtulayım derken kendinizi cendereye sokmayınız. Gerçekten değer mi değmez mi diye iyi düşününüz. 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, sosyal hayatınızı canlandırıcı, hayattan zevk almanızı sağlayıcı, yeni ortamlara girmenizde yardımcıdır. Sahne ışıkları, göz önünde olma, herkesin dikkatini çekebilme yönünde bir hayli şanslısınız. Aşkta egonuzu yükseltici bir süreç olduğu için, ilişkide ipleri kendi elinizde tutmaktan hoşlanırsınız. Kısa süreli aşklar yaşanabilir, popülerliğiniz bir hayli yükselebilir. Fakat etkisi çok hızlı ve gelip geçici tarzdadır. Yaşadığınız özel duygunun kalıcı olması için hem çaba göstermek hem de karşınıza çıkan kişiyi iyi tanımak önemlidir. Bu dönemde toplum içinde kendinizi bir hayli üstün biri olarak lanse edebilirsiniz. Beğenilmeyi arzu ettiğiniz için, dikkat çekmeye çalışırsınız. Girdiğiniz ortamlarda ilgi uyandırmak hoşunuza gider. Fiziksel anlamda bir hayli beğenilirsiniz. İlişkiniz hakkında olumlu konuşulması hoşunuza gider. Eğer ilişkiniz yoksa dert etmeyiniz. Çünkü bu süreçte fazlasıyla göz önünde olacağınız için, size hayır denmesi pek mümkün olmaz.

YENGEÇ 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında, burcunuzda ilerleyecek Merkür süresince, etrafınızdaki dünya ile temasınız güçlenir. Şimdi düşünceleriniz, hisleriniz ve siz canlanmaya başlıyorsunuz. Kimsenin etki altında kalmadan kendiniz adına yeni kararlar alarak bunları uygulamaya çalışmak, eskiye yeni bir yüz geçirerek veya tümüyle değiştirerek hayatınızın kontrolünü ele geçirmektir. Duygusal konularda yaşamınızı gözden geçirebilir, geçmişin izlerini silmeye çalışırsınız. Kimi zaman birileri veya bazı olaylar sizi bağımlı olduğunuz alanlara doğru sürükleyebilir. Fakat bunların tümünde aldığınız dersler ön plandadır. Yani nerden nereye geldim tarzı bir düşünce halidir. Aileniz, vatanınız, değerleriniz, sizi bugüne getiren olaylar, insanlar ne varsa hepsine sahip çıkabilir, hatalarınızın bile sizi olgunlaştırdığını düşünebilirsiniz. Sevgili Yengeçler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniay, iç dünyanızdaki gerginliğin, her şeye herkese karşı belli bir mesafe takınmanın, hatta sinirlenmenin, bazı gizli düşünce ve planların işaretçisidir. Ne yaptığınızın bilinmesini istemezsiniz. Çünkü hazırlık yapıyor, bu nedenle gizliyor olabilirsiniz. Aynı şekilde başkaları da size karşı bu düşünceler içinde olabilir. Ne yapıyorsunuz merak edebilirler. Kurt kılığında kuzu olabilirler. Herkes dost değil çünkü. Karşınıza çıkan bir teklif, yenilik ve değişimin maddi veya manevi anlamda size artı ve eksilerine iyi bakmak gerekiyor. Parasal işlerde, ikili ilişkilerde, yeni tanıdığınız insanlarla ilgili gelişmelerde aklınız başınızda olsun. Endişeli veya kaygılı olun demiyorum. Ancak çok fazla rahatlık, aşırı güven, hesabı bilmemek, yarar yerine zarar getirebilir. Biz akıllı olmalıyız.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem. Eğer kazancımız yeterli değilse, bu bizi oldukça rahatsız eder. Evimiz ve ailemizin gereksinimleri için daha fazla kazanmak, onları rahat ettirmek isteriz. Yengeçler genel olarak güvence konusunda bir hayli hassastırlar. Birilerine bağlı yaşamaktan veya muhtaç olmaktan son derece çekinirler. O nedenle bu süreçte sıkıntılarını her zaman olduğu gibi paylaşmazlar. Güvenli bir iş, uzun vadeli bir yatırım için neler yapılması gerektiğini düşünürler. Aslan burcunda ilerleyen Venüs eğer hesabını bilmeyen bir kişiyseniz, fazladan para harcamanıza sebep olabilir. Sosyal hayatınız, ilişkiniz, aileniz veya bizzat siz gereksinimleriniz veya lüks harcamalar nedeniyle bütçeniz dışına taşabilirsiniz. Her şeyin en iyisini istemek tabii ki hakkınız. Ancak ben sizin her zaman olduğu gibi tasarruf için bir kenara mutlaka para ayırmanızdan yanayım. Böylece daha sonraki ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sıkılmazsınız.

ASLAN 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, ruhsal anlamda içe yönelmenin işaretidir. Birçok mesele gözden geçirilir. Eskiye ait anılar bunların içinde yer alır. Neler yaşamıştınız, nasıl dersler almıştınız, şimdi ne durumdasınız? Hisler öylesine geçmişle alakalıdır ki, kişi eskiyi hatırlar, bütün bir hayat film şeridi zihninden akıp geçer. Özelini kimseye açmaz, sahip olduklarını korur ve gözetirsiniz. Şiir, söz, sanat, müzik veya ritüellerle uğraşma zamanıdır. En büyük zenginlik kişinin kendiyle olan temasıdır sözü, böyle zamanlar için söylenmiş olabilir. Ancak duyarlılık bazen fazlaca yükselir. Dalgınlık sonucu yanlışlıklar yapabilirsiniz. Takıntılı düşünülebilir. Güvendiğiniz insanlarla konuşmalı, paylaşımda bulunmalısınız. Ruh ve beden sağlığınız bu dönemde önemlidir. Sevgili Aslanlar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, işlerinizi yeniden planlamada, tekrar gözden geçirmede etkilidir. Hatta öyle bir yenilik düşünürsünüz ki, sizi bir anda mutlu etsin, rahatlatsın. Bu Yeniay dostluklar, sosyal yaşam veya hayatın genelinde duyarlı olduğumuzu vurguluyor. İnsan kardeşleri, arkadaşları, ailesi veya sevdikleriyle ilgili geçmişe ait anıları, tecrübeleri, belki de kırgınlıkları hatırlıyor. Bir hedef belirlemek, kendine gelmek, bir yenilikte bulunmak farklı bir şeyler yapmak istiyor. Evet, bunlar güzel ama şartlara iyi bakmak lazım. Düşünülen şeyin artı ve eksileriyle ele alınması gerekiyor. İş mi değiştirmek istiyoruz, kredi çekmeyi mi düşünüyoruz, önümüze çıkacak bir teklifi hemen kabul etmekten mi yanayız. Bunlar iyi güzel de, ne derece doğru olacak. Her şeyin akıllıca ele alınması lazım. Çok umutsuz düşünülmemeli, sağlığımıza önem vermeli, güvenilir olanla olmayan ayırt edilmelidir.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyredecek Venüs, hem çevre hem de kariyer evlerinizin yöneticisi olması sebebiyle dışa karşı kendinizi güçlü bir şekilde gösterme arzunuzun işaretçisidir. Bu dönemde göz önünde olma arzunuz bir hayli yoğundur. Hayatın sorunları, karmaşası veya zorluklarını bir şekilde çözeceğinize dair güveniniz yüksektir. Bu güven duygusu öylesine etkilidir ki, sizi hiç kimsenin hafife alması, yok sayması mümkün değildir. Fiziksel çekiciliğiniz bu geçiş sayesinde parlak bir ışığın sizi takip etmesine benzer. Kaliteli olan ne varsa ona yönelirsiniz. Kendinizi bir hayli beğendiğiniz için, mesleki, ilişki ve her türlü alanda en iyisi ne ise onu elde etmek istersiniz. Belki cebinizde paranız yoktur veyahut işinizden memnun değilsinizdir. Olsun, ne fark eder. Gösterişli haliniz, gururlu duruşunuz, ilişkilerde hakim partner oluşunuz sizi cazip kılıcıdır. BAŞAK 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek yöneticiniz Merkür, güven içinde yaşama arzumuzu yükseltiyor. Artık geleceğimizi düşünerek kararlar vereceğiz. Kariyer hayatımızı, hedeflerimizi önemseyeceğiz. Ona göre seçimler yapacağız, kararlar vermeye çalışacağız. Aile içinde, birlikte olduğunuz kişilerle, arkadaşlarınızla olan ilişkinizde yarım yamalak değil bütünlük duygusu içinde hareket edilmesine dikkat edeceğiz. Kimlerle yola çıkıyorsak, bizim hassasiyetimize kıymet veren insanları tercih edeceğiz. Böyle insanları destekleyeceğiz. Geçmişte olanlara takılı kalmamak lazım. Yaşandı bitti diye düşünüp önümüze bakmamızda yarar var. Ailemiz, arkadaşlarımızla bağımız güçlenecek. Mistik faaliyetler, sanatsal konular, gruplarla ilişkiler, eğitmenlik, ailelere, kadınlara yönelik faaliyetler, sosyal yardımlaşmalar bu dönemde önemlidir.

Sevgili Başaklar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, iletişime dönük bir meslekte yeni bir girişimin, plan ve projenin işaretçisidir. Daha önce başlanmış bir işin tamamlanma süreci de olabilir. Uyum sağlama dönemini gösterebilir. Bir ürünün başkalarına satış, tanıtım veya sergilenmesi yönündeki işlerin de göstergesi olan bu Yeniay, dostlarınızla olan bağlantının, onlardan görülecek desteğin veya sizi çekemeyen kişilerle aranıza mesafe koymanın da işaretçisidir. Çok yönlü bir Yeniay sürecindeyiz. Ancak tüm burçlar gibi sizin de dikkat etmeniz noktalar var. İş hayatıyla ilgili düşünülen bir yenilik için şartları gözden geçirmek lazım. Eğer başka bir projemiz varsa, bunun artı ve eksileriyle ele alınması lazım. Duyarlılık yüksek demiştim. İlişkide ve iş hayatıyla ilgili konularda biz de çok fazla endişeli olabiliriz. Bunlara mantıklı ve gerçekçi bakarsak, kendimizi boş yere üzmeyiz. Şartlar uygun değilmiş, hayrıma değilmiş veya beklemede kalmam gerekiyormuş diyerek rahatlamış oluruz.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, hem maddi hem ilişki hem de yaşamınızı ilgilendiren konular üzerinde yapılacak bir değerlendirmenin işaretçisidir. Şu andaki mevcut durumun gözden geçirilmesinde yarar vardır. Bundan sonrası adına nasıl kararlar alınmalı, kendinizi nasıl güçlü ifade etmelisiniz, düzgün bir ilişki nasıl yaşanmalı, partnerinizle aranızdaki farklılıklar nedir? Bütün bu sorulara cevap aranır. Çünkü kişi gurur duyacağı bir aşkın özlemini çekmekte olabilir. Bu dönemde gururunuz kırıldığı için veya aşkta aradığınızı bulamadığınız için Hatta bunları kimseyle paylaşmak dahi istemeyebilirsiniz. Her yıl farklı zamanlarda tekrarlanan bu seyir, kimileri için, yasal olmayan bir beraberlik nedeniyle gizliliğin ön planda tutulması anlamına geldiği gibi, platonik bir aşkın işareti de olabilir. TERAZİ Sevgili Teraziler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, değişime açık fakat aynı zamanda alıştığınız düzene de olan bağlılığınızın işaretçisidir. Evet, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ancak tam manasıyla güvenmeden harekete geçmek yanlış olabilir. Araştırmak, bilgilenmek, iyice anlamak gerekiyor. Yurtdışından ülkeye dönüş veya yurtdışı bağlantılı bir projenin yürürlüğe konması, seyahatler, görüşmeler, bir işi hızlı bitirme arzusu bu Yeniayda bir hayli etkili olacak. Fakat çok yönlü bakmak gerekiyor bu Yeniayda. Aşkta, ailevi konularda, iş hayatında ve günlük hayatımızda şartlara bakmalı, duygusal düşünmeden, mantığımızı kullanarak hareket edilmelidir. Maddi ve manevi destek beklemek hakkımız. Ancak sadece başkalarına güvenerek yola çıkmak yanlış olur. Sakince bu Yeniayı değerlendirmek, koşullara iyi bakmak gerekiyor.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir. Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir. Bu süreçte isteklerinizin mutlak kabulünü istersiniz. Gerek toplumsal hayatta gerekse özel yaşamınızda reddedilmek, beğenilmemek, takdir edilmemek gibi durumlara pek tahammülünüz yoktur. Bu süreçte hedeflerinizi ve ilişkilerinizi, ileriye yönelik planlarınızı gözden geçiriniz. Eğer yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, bunun artı ve eksilerini iyice hesap ediniz. Sakın ola ki bu söylediklerim olumsuz anlaşılmasın. Sadece tedbirli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu etki altında beğeni dereceniz oldukça yükseleceğinden etrafınızda bulunan insanları yeterli bulmamanız, iyinin daha iyisi vardır diyerek arayışa geçmeniz, daha önce verdiğiniz kararlarda değişiklik yapmanız yanlış olabilir. Karşınıza çıkan yeni birini iyice inceleyiniz. Önce arkadaş olmayı deneyiniz, onu tanıyınız. Gizli, saklı veya karmaşık davranan kişilere ne iş ne de ilişki konusunda güvenmeden önce iyi düşününüz.

AKREP Sevgili Akrepler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, beklediğimiz bir para, devam eden bir dava, miras veya hukukla alakalı meseleleri çözmek isteğimizin işaretçisidir. Bu konuda iletişimde bulunuruz, başkalarıyla bağlantıya geçeriz, haklarımızı araştırırız. Önemli proje ve planlarımızı gerçekleştirmek amaçlı yurtdışı bağlantılarda bulunuruz. Kredi çekimi, burs veya bir destek alarak işlerimizi yoluna koymaya çalışırız. Eşimiz veya birlikte olduğumuz kişinin ailesiyle ilgili işleri olabilir. Başka bir yere gidebilir, sizin desteğinize, anlayışınıza ihtiyaç duyabilir. Ancak ben bu Yeniayda kararlarınızı mantıklı şekilde gözden geçirmenizden yanayım. İlişkinizin niteliği çok önemli. Ortak karar verebilmek, güvenmek, birlikte hayatı kotarmaktan zevk almak lazım. Bu anlamda sorun varsa, tabii ki gerçekçi olmalıyız. İş-eğitim-yolculuk-girişim-çevre değişikliğiyle ilgili konuları çok yönlü ele almak gerekiyor. Bu sizi yanlış adım atmaktan koruyacaktır. 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir. Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir. Bu süreçte isteklerinizin mutlak kabulünü istersiniz. Gerek toplumsal hayatta gerekse özel yaşamınızda reddedilmek, beğenilmemek, takdir edilmemek gibi durumlara pek tahammülünüz yoktur. Bu süreçte hedeflerinizi ve ilişkilerinizi, ileriye yönelik planlarınızı gözden geçiriniz. Eğer yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, bunun artı ve eksilerini iyice hesap ediniz. Sakın ola ki bu söylediklerim olumsuz anlaşılmasın. Sadece tedbirli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu etki altında beğeni dereceniz oldukça yükseleceğinden etrafınızda bulunan insanları yeterli bulmamanız, iyinin daha iyisi vardır diyerek arayışa geçmeniz, daha önce verdiğiniz kararlarda değişiklik yapmanız yanlış olabilir. Karşınıza çıkan yeni birini iyice inceleyiniz. Önce arkadaş olmayı deneyiniz, onu tanıyınız. Gizli, saklı veya karmaşık davranan kişilere ne iş ne de ilişki konusunda güvenmeden önce iyi düşününüz.

YAY 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, özel ilişki, mesleki konular, finansal meseleler ve ortaklıklar anlamında gerçekçi olunması gereken zaman dilimidir. Sabırsız ve sadece kendimize yönelik, bir de hassasiyet içinde durumları ele almamalıyız. Bir bakacağız olan bitene. Sözgelimi evlilik veya boşanma gibi meseleleri geleceğe dönük bir şekilde ele almalıyız. İş ortaklarımızla aramızdaki her türlü alışverişte dürüstlüğü ilke edinmeliyiz. Bu dönemde duygusal ve ruhsal anlamda hassasız. İstikrarlı yürümeyen ilişki ve iş ortaklıklarımızı mutlaka ele almalıyız. Sevgili Yaylar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, ilişkide karşılıklı fikir paylaşımı, birlikte vakit geçirme, ortak ilgi alanları ve kafaca anlaşmanın önemini vurguluyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda güvence arzumuzu işaretliyor. Bu yoksa eğer problemleri gözümüzde büyütürüz. Bekar Yaylar ilişkide bu olguları fazlasıyla önemserler. Eşinizin size destek olmasını istersiniz. Savurgan bir eşe, parasısın bölüşmeyen kişiye, sorunları olan partnere tahammülünüz yoktur. Haklısınız tabii ki. Ancak sizin finansal konularda başkalarıyla ilgili özel bile olsa her noktada gerçekçi olmanız gerekiyor. Koşulların sizi, ailevi ve ilişki meselelerin geçmişe dönük belki hatalı kararlar nedeniyle yorduğunu gösteriyor. Biz üstünü örttükçe, bir şekilde bize uyarıda bulunuyor. Bu uyarı aslında birçok meselenin farkına varmamızı sağlayabilir. Böyle bakmak yararlıdır.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs dönemi, hayatın güzelliklerini hissetmek, yeniliklerde bulunarak keyiflenmek, aşkla büyümek, dikkat çekmek isteğimizin işaretçisidir. Kendimizi dünyanın merkezine koyduğumuz bu dönemde ilgiyi üzerimize çekebileceğimiz ilişkiler yaşamaktan zevk alırız. Sürpriz aşklar, yoğun tutkulu maceralar bu sürecin etkili yansımaları arasında yer alır. Gösterişli olan her ne varsa onun peşinden koşarız. Kendimizde fiziki anlamda değişiklerde bulunuruz. Saç şeklimiz, kılık kıyafetimiz, ateşli tavırlarımız, liderlik gücümüzle gözler önündeyizdir. Girdiğimiz ortamlarda bütün dikkatlerin üzerimizde toplanması haz duygumuzun tavan yapmasını sağlar. Bu süreç yeteneklerinizi sanatsal bir alanda ifade edebilmeniz yönünde olumludur. Yenilikçi düşünmeyi, farklı bir şeyler yaşamayı, kendimizi gayet etkili bir şekilde sunmayı bu dönemde başarabiliriz. İstediğimiz bir şey olursa, onun peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyiz. Bizi sıcacık sevgisiyle sarıp sarmalayacak, ateşlendirecek, keyiflendirecek dikkatimizi çekecek bir kişiye anında tutulabiliriz.

OĞLAK 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, çalışma hayatı, sağlık ve birebir ciddi ilişkinizle alakalı konular üzerinde ihtiyaçların gözden geçirilmesi ve güvenlik çerçevesinde ele alınmasında önemlidir. Sözgelimi iş konularında sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve her türlü noktanın önemle ele alınması önemlidir. Sağlığınızla ilgili konulara da önem vermek lazım. Eğitim, bir başka yere yerleşim, ihtisas, ticari konularda iyi düşünmek gerekiyor. İlişkilerde, görüş ayrılıkları var mı diye bir bakalım. Eğer evlenmeyi düşünüyorsak nerede yaşanacak, partnerin iş durumu, ailesine olan bakış açısı bunları iyice ele almak gerekiyor. Diyelim ki ayrılık kararı verdik. Duygusal düşünmemeli, probleme neden olan noktaları tekrar gözden geçirmeliyiz. Sevgili Oğlaklar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, günlük hayatın temposunu yükselten, ajandanızı mutlaka kontrol etmenizi veya yeniden düzenlemenizi gerektiren zamandır. İletişim, haberleşme, sözel ve yazı anlamda etkilidir. Her şeyi düşünmek zorunda kalış sizi biraz yoracak. Ancak birçok ayrıntının da farkına varacağız. Bu aydınlatıcıdır. Tabii ki sağlığımıza önem vereceğiz. Yeniayın bir başka önemli yanı, huzur ve güvence ihtiyacıdır. Partnerinizden ilgi beklersiniz. Sadakat, korunma, kollanma, desteklenme arzusu ilişkide bir hayli önemsenir. Çok yönlü bir Yeniay bu. Bir karar vermek istiyoruz ama kalıcı olması ve bizi tatmin etmesi gerekiyor. Soru işaretleri kalmamalı. Sözgelimi ilişkide partnerin desteği, varlığı ve size kattıkları önemsenmeli. Onu yanınızda hissetmiyorsanız, sürekli toparlayan taraf siz iseniz, bu nereye kadar sürer. Karşınıza biri çıktı diyelim. Bu nasıl biridir, işi gücü, maddi durumu iyi midir, bunlara bakmalısınız. Finansal açıdan biraz daha dikkatli olmalısınız. Hani tedbirli olmak anlamında söylüyorum. Önümüzdeki süreç bunların önemini vurguluyor.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrine başlayacak aşk evinizin yöneticisi Venüs, her anlamda güçlü bir partnere duyulan ihtiyacın göstergesidir. Sözgelimi cinsel yaşamlarında bu tarih aralığında eş veya sevgilinin tutkulu davranması, sevgisini ifade etmesi, sıcaklığıyla sizi sarıp sarmalaması bir hayli hoşunuza gider. Kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlar. İlişkide ılımlı davranılmasını, cömert paylaşımlarda bulunulması, jestler yapılmasından zevk alırsınız. Övülmek istersiniz. Sevilmek, göklere çıkarılmaktan haz duyarsınız. Ten uyumu, aşkın güçlü titreşimleri erotizmin doruklarına çıkmanızı sağlar. En mesafeli Oğlaklar bile bu dönemde, aşkın derinliklerinde sıcacık paylaşımlarla coşmak isterler. İlişkisinde sorunlar olanlar özellikle ay sonuna doğru yoğunlaşan cinsel arzuların yükselişiyle birbirlerine yönelirler. İlişkisi olmayanlar için bu dönem, arzu ve istekliliğin artması sebebiyle karşı cinse yönelmenizi ve çekici bulunmanızı sağlayabilir. Venüs-Aslan burcu seyri, işinizle alakalı konularda çıkarlarınızı korumanız yönünde itekleyicidir. Başkaları yoluyla, eş-ortak-iş yerinden kazanılacak gelirlerin, bir işin sonuçlanması, bir başvurunun halledilmesi anlamında elimize geçecek paranın işaretçisi olabilir. Ancak bazı Oğlaklar, yeterli oranda olmayan gelirleri konusunda aşağıda izah ettiğim tarihlerde yeni bir hamlede bulunmak isteyebilirler.

KOVA 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında, Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, aşk hayatınız, ortaklaşa gelirler, çalışma ve sağlıkla alakalı meseleler bir hayli hassas ele alınır. Kişi hem kendi hem de değer verdiği insanların ihtiyaçlarına öncelik tanımak hem de kendisiyle alakalı meselelere eğilmek durumundadır. Ancak duygular, mantığımızın önüne geçmemelidir. Tamam yardımcı olacağız, başkalarına destek çıkacağız ama kendimize dikkat edeceğiz. Eğer iş hayatı, aşk yaşamı, maddi konularda belirsizlik yaşıyorsak, bunları gerçekçi bir şekilde ele alacağız. Geçmişte yaşanmış problemlerin etkisi altında kalmayacağız ve bunların bilinçaltımızda yarattığı baskılarla hareket etmeyeceğiz. Önümüzdeki duruma bakacağız. Nasıl çalışıyoruz, nasıl ilişki yaşıyoruz, kimlerden destek görüyoruz ve kimlere hizmet ediyoruz. Bunları ele alacağız. Sevgili Kovalar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, ilginizi çalışma hayatı, ilişki, ailevi konularda yoğunlaştırır. Sözel ve yazı anlamında paylaşımlar bir hayli etkili olur. Yeni biriyle tanışabilirsiniz veya eskiden tanıdığınız biriyle tekrar bir araya gelirsiniz. Aynı işte veya projede yer aldığınız kişiyle aranızda bir sıcaklık oluşabilir. Bir hobinizi işe dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Bu Yeniayda ben gelişmelere, kararlara çok yönlü açıdan bakılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü geri hareket ve tutulmalar yakın bir zamanda etkili olacak. Onun için sağlıklı, işlerliği olan, hakikaten yararlı ve uzun vadeli olana yönelmek lazım. Görünürde olanla yetinmemek gerekiyor. Biraz hesabi düşüneceğiz bazen de aman bir şey olmaz diyeceğiz. Fakat çok daha rahat davranmamak en doğrusu olacak.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında partner evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyri karşı cinsle olan her türlü temasınızda dengelerin yerli yerine oturtulması anlamında bir test dönemidir. Venüs bu alanda gayet etkili ve yönetici bir güçtür. Ancak Aslan burcunda ilerlemesi nedeniyle ilişki anlamında karşı tarafın ilgi ve takdir görme arzusu, pohpohlanma isteği, beraberlikte ipleri elinde tutma arzusu, sizin hayata bakış açınızla örtüşmeyebilir. Kovalar özgürlüklerine son derece önem veren kişilerdir. Ancak bu üzerlerinde denetim uygulanması veya partnerin beraberlikteki baskınlığına göz yummaları anlamına gelmez. İlişki niteliklerine göre süreci değerlendirdiğimizde, sorunlu beraberliği olan Kovalar için zorlayıcı bir süreç olabilir. Partnerinizin hükümran tavırları, egosunu tatmin etme arzusu, gururlu tepkileri veya talepleri can sıkıcıdır. İlişkisi olmayanlar açısından döneme baktığımızda, ilginizi epeyce çekecek bir kişinin hayatınıza girmesi anlamı taşır. Bu kişi sizden farklı biridir. Ancak hayattan zevk almasını bilir ve yoğun tutkularıyla cinsellikte sınır tanımadığı gibi, kendini eşsiz biri olarak görebilir. Egosu güçlü biri dersek doğru bir tanımlamada bulunmuş oluruz.

BALIK 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, aile yaşamı, evlilik, iş ortaklığı ve birebir aşk hayatınızla ilgili konularda hassasiyetle düşünmenizi sağlayıcıdır. Bazen eskiye ait anılar, çocuklukta yaşanılanlar aklımızdan geçer. Eğer ilişkimizde problemler varsa bunlar üzerinde durabiliriz. Çocuk sahibi olmayı düşünürsek, kontrollerimizi yaptırabiliriz. Bir ofis açarak çalışmayı düşünürsek piyasanın durumuna bakabiliriz. Sevgili Balıklar, 13 Haziran saat 22:43 burcunuzda doğacak YENİAY, evinizde veya ofisinizde yapılacak değişiklikler, sözel ve yazıya dönük çalışmalar, çocuklarla ilgili meslek veya aktiviteler, taşınmak, kiralamak, bir proje veya bir işle alakalı hazırlıkların göstergesidir. Diğer burçlara da aynı şeyi tavsiye ettim. Önemli bir dönemdeyiz. Çok yönlü düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki yenilikler iyidir, hatta gereklidir de. Biz uzun vadeli ve güvenli olmasına önem vermeliyiz. Çalışma hayatı, aşk yaşantımız, çocuklarımız, sağlığımız söz konusu ise, hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Öyle sağlam ve öyle güven vermeli ki, yaptığımız yenilik bizi mutlu etsin. Geri hareket ve tutulmaların etkili olacağı bir dönem var önümüzde. Aceleci düşünmeyelim. Hele pişsin, olgunlaşsın ve tam olarak yerine otursun. Ondan sonra karar veririz.