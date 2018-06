11-17 Haziran haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniayda, iş veya farklı bir nedenle yeni bir çevrede yaşamak isteyebilirsiniz. Sözgelimi, bir eve taşınabilir veya iş yeriniz değişebilir. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşanır. Eğitmenlik, ilginizi çeken bir konuyla alakalı bilgilenmek, iletişime dönük aktiviteler ve seyahatler gündeminizde yer alır. Aile işinde çalışmayı veya aileleri ilgilendiren bir iş kurmayı düşünebilirsiniz. Planlanan yeniliklerin maddi açıdan getirisi veya zorlayıcı tarafları gözden geçirilmelidir. Hayalci düşünülmemelidir. Eğer şartlar arzu ettiğiniz gibi değilse veya karar vermekte zorlanıyorsanız, kafanızda soru işaretleri varsa acele etmeyiniz, duygusal düşünmeyiniz. Çocuklarla ilgili konularda, aşk hayatınızla ilgili meselelerde, aileye ait her konuda aklımız başımızda olmalıdır. Uzun vadeli olana yönelmek, yaratıcı düşünmek bu Yeniayda son derece önemlidir.

12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, yakın çevrenizde ilgili her türlü meselenin ev içinde görüşülmesini etkili kılıyor. Eğer kardeşlerinizle sorunlar varsa, bu süreçte aile çatısı altında bunları hassasiyetle ele alabilirsiniz. Zihnin, geçmişi, anıları, yaşananları anımsadığı bu süreçte eskiyi hatırlarız. Yaşımız genç veya yaşlı olsun fark etmez, çocukluğumuz, ailemiz, güvencemiz gayet kıymetlidir. Bugüne dek yaşananları şöyle bir düşünürüz. Mutlu ve huzurlu muyuz? Geleceğimizle alakalı bir başlangıç veya bir bitiş niyetinde miyiz? Ailemizle olan temasımız ne durumda? Bunları, duygularımızın veya kırgınlıklarımızın esiri olmadan, kendimize dönük düşünmeden zihnimizi kontrol altında tutmayı başararak ele almalıyız.

Sevgili Boğalar, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak YENİAY, kazanç konularında ailenize, kardeşlerinize destek olmanın veya onlarla birlikte çalışmanın işaretçisidir. Ticari faaliyetler, satış, pazarlama, iletişim, seyahatle ilgili alanlardan para kazanabilirsiniz. El becerileri, aile mesleği, yazmak, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak bu Yeniayda etkili gözüküyor. Bu Yeniayda kişisel anlamda yeniliklere açık olacağız. Fakat yapılacak her şeyin uzun vadeli düşünülmesi gerekiyor. Projelerin başkaları tarafından beğenilmesi, size kazanç sağlaması ve tatmin edici olması için piyasa şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Çevre değişikliği, başka bir yere yerleşim, aileyi ilgilendiren konularda acele edilmemelidir.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların tepkileri ne olursa olsun siz kendinizi olduğunuz gibi ifade etmeye ve bunun diğer kişilerce de kabul edilmesinden yana bir tavır alabilirsiniz. Eviniz sınırları içinde güzellikleri yaşama arzunuz yoğundur ve dışarıdaki o sakin ve sessiz halinizin tam tersine kendi alanınızda her şeye hakim olmayı ve liderliğinizin mutlak kabulü için dayatmalarda bulunabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz yüksek güven bazı kişilerce itici bulunsa da, tecrübeleriniz doğrultusunda taviz vermeye niyetiniz yoktur. Zor kadın veya zor adam olmaktan hoşlanırsınız. Sizinle olmak isteyen insanın isteklerinize saygı duyması, kabullenmesi ve sizi desteklemesi gerekecektir.

Sevgili Yengeçler, 13 Haziran saat 22:43 İkizler burcunda doğacak Yeniay, iç dünyanızdaki gerginliğin, her şeye herkese karşı belli bir mesafe takınmanın, hatta sinirlenmenin, bazı gizli düşünce ve planların işaretçisidir. Ne yaptığınızın bilinmesini istemezsiniz. Çünkü hazırlık yapıyor, bu nedenle gizliyor olabilirsiniz. Aynı şekilde başkaları da size karşı bu düşünceler içinde olabilir. Ne yapıyorsunuz merak edebilirler. Kurt kılığında kuzu olabilirler. Herkes dost değil çünkü. Karşınıza çıkan bir teklif, yenilik ve değişimin maddi veya manevi anlamda size artı ve eksilerine iyi bakmak gerekiyor. Parasal işlerde, ikili ilişkilerde, yeni tanıdığınız insanlarla ilgili gelişmelerde aklınız başınızda olsun. Endişeli veya kaygılı olun demiyorum. Ancak çok fazla rahatlık, aşırı güven, hesabı bilmemek, yarar yerine zarar getirebilir. Biz akıllı olmalıyız.

14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem. Eğer kazancımız yeterli değilse, bu bizi oldukça rahatsız eder. Evimiz ve ailemizin gereksinimleri için daha fazla kazanmak, onları rahat ettirmek isteriz. Yengeçler genel olarak güvence konusunda bir hayli hassastırlar. Birilerine bağlı yaşamaktan veya muhtaç olmaktan son derece çekinirler. O nedenle bu süreçte sıkıntılarını her zaman olduğu gibi paylaşmazlar. Güvenli bir iş, uzun vadeli bir yatırım için neler yapılması gerektiğini düşünürler. Aslan burcunda ilerleyen Venüs eğer hesabını bilmeyen bir kişiyseniz, fazladan para harcamanıza sebep olabilir. Sosyal hayatınız, ilişkiniz, aileniz veya bizzat siz gereksinimleriniz veya lüks harcamalar nedeniyle bütçeniz dışına taşabilirsiniz. Her şeyin en iyisini istemek tabii ki hakkınız. Ancak ben sizin her zaman olduğu gibi tasarruf için bir kenara mutlaka para ayırmanızdan yanayım. Böylece daha sonraki ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sıkılmazsınız.