11 Ağustos'a dikkat! Güneş kısmı olarak tutuluyor

KOÇ Sevgili Koçlar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması sadece aşk hayatımızla ilgili değil, finansal çıkarlarımızı gözetmek, iş hayatında başarılı olmak ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirerek hedefimize varmak yönünde önem taşıyor. Mars ve Merkürün geri hareketleri henüz kafamızın içindeki yenilikleri dış dünyada ortaya koyamadığımızı, somut ve sağlam bir şekilde iş hayatımızı yerine oturtamadığımızı, bir şeylerin henüz olgunlaşmadığını gösteriyor. Başlanan girişimler, projeler henüz yürürlüğe konamıyor veya istediğimiz gibi ilerlemiyor olabilir. Toplum önüne çıkartmak, kabul etmek, tamam demek için özellikle ay sonuna kadar beklememiz gerekebilir. Bu bekleyiş tabii ki kolay değil. Gerginlik yaratıyor. Özelikle aşkta, finansal konularda iletişim ve geçmişe dönük meseleler sizi yoruyor. Bir şeyler yapmak isterken karşınıza engeller çıkıyor. Bu yüzden gerginsiniz ve bir o kadar da halletmek için heveslisiniz. Lütfen egonuza yenik düşmek yerine, abartılı karar vermekten kaçınınız. Bütün bu meseleler ay sonuna doğru netlik kazanmaya başlar. İnatlaşmak size bir şey kazandırmaz.

BOĞA Sevgili Boğalar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, ailevi ve ilişki konularında etkili olduğu gibi, kariyerimiz ve somut planlarımızı hayata geçirme arzumuzun da göstergesidir. Bu Tutulma Mars ve Merkürün geri hareketleri nedeniyle, iş-eğitim-yolculuk-görüşmeler-hukuk veya belgeler yönünde zorluk çıkartıyor. Aslında buna zorluk demeyelim de, henüz tamamlanmadığı, şartlar elvermediği için beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yeni bir iş girişimi, yeni bir yere yerleşmek, sağlam bir adım atmak için her şeyin tekrar gözden geçirildiği zamandayız. Hani deriz ya, her zorlukta bir hayır vardır diye. İşte siz de, daha iyisi olması için, bir daha ele alıyorsunuz. Bunlar ay sonuna doğru yerli yerine oturacak, netleşecektir. Siz ailevi veya ilişkinizle alakalı konularda geçmişe ait bazı yüzleşmeler yüzünden sıkıntılısınız. Doğal olarak bunları yerli yerine koyamadığınızı düşünerek geriliyorsunuz. Egonuza da yeniliyor olabilirsiniz. Başkaları da aynı şekilde gurur yapıyor olabilir. Benim size tavsiyem sakin olmanız ve yanlış karar vermemek için bu ayın sonuna kadar temkinli hareket etmenizdir.

İKİZLER Sevgili İkizler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, tutkulu ve kendimizden emin bir şekilde isteklerimizi öne sürerek, başarılı işler çıkarmak, sağlıklı olmak, yenilikte bulunmak ve finansal sorunlarımızı aşmak arzumuzu işaret ediyor. Mars ve Merkürün geri hareketleri tüm burçlar için bu tutulmada zorlanmaya neden oluyor. Siz de, yeni bir şeyler yapmak, ortaya koymak ve finansal açıdan da rahatlamak niyetindesiniz. Fakat şartlar henüz belirsizlik içerdiği için, adım atmak kolay değil. Beklediğimiz para, istediğimiz görüşme, yapılacak girişim, yürürlüğe konacak işler için ay sonuna kadar temkinli olmak gerekiyor. Bunlar hele bir olgunlaşsın, yerine otursun, belki de farklı bir çözüm bulanacak. O nedenle, kimseye söz vermeyin, mevcut iş ve düzeninize göre ilerleyin veya en azından pişman olunacak kararlar almayın. Sağlam mı, değil mi diye her şeyi kontrol etmek gerekiyor. Biliyorum, bir çıkmaz, bir sorun, bir engel, geçmiş meseleler sizi test ediyor. Ayın sonuna bir gelelim, bunların hepsi yavaş yavaş netlik kazanacak. Ona göre ilerlemeniz kolaylaşacak.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, maddi açıdan güçlü olmak, bize ait olana sahip çıkmak, parasal krizleri aşarak rahatlamak, güven dolu bir ilişki yaşamak isteğimizi vurguluyor. Bildiğiniz gibi Mars ve Merkür gerilediği için, finansal konularda dışarıdan bir destek bulmak, kredi yatırım miras hukukla ilgili mevzuları halletmek pek kolay değil. Önceden adım atılmış veya düşünülmüş işler bugünlerde yavaşlamış durumda. Evlilik, ortaklık, boşanma v.b işlerinin sağlam ve düzgün hale getirilmesi için, ay sonuna kadar bir zamana ihtiyacınız var. Geri hareketler sona erdiğinde, ilerlemeniz kolaylaşacak, önünüzü görmeniz, ona göre bir karar vermeniz mümkün olacak. Biliyorum, maddi durgunluk, kriz veya bütçeye göre hareket etmek, geçmiş borçlar, alacaklarla uğraşmak sizi yoruyor. Fakat egonuza yenilmemeniz, bu zorlukların mutlaka bir hayırlı nedeni vardır diye düşünmemiz faydalı olacak. Ay sonuna doğru bulanıklık netlik kazanmaya başlar. Ona göre ilerlemek, işleri yoluna koymak mümkün olur.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 11 Ağustos saat 12:47 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, kendinizi her alanda güçlü hissetmek, ailevi sıkıntıların üstesinden gelmek, ilişki sorunlarını halletmek, sizi zorlayan meseleleri kökten çözüme kavuşturmak arzunuzun işaretçisidir. Tutulmanın oluştuğu bugün uzun süredir devam eden Mars ve Merkür gerilemesi özellikle sizleri bir hayli yoruyor biliyorum. Bu nedenle insanlar, olaylar, durumlar size karşıymış gibi hissetmenize yol açıyor. Biz kendimizi ifade etmek istersen, başkaları üstümüzde baskı kuruyor. Ancak unutmayalım ki, geri hareketler tüm burçlar için geçerli. Sizin, ilişkide, çalışma hayatında sakin olmanız, geçmişle alakalı meseleleri tekrar ele almanız, tecrübeniz ışığında bakmanız lazım. Çünkü bu sorunlar yeni değil. Eskiye ait ve şimdi yüzleşmede bulunmanıza neden oluyor. Gerçekçi olmalıyız. Egonuza yenilmeyiniz. Aynı şekilde başkalarının da böyle davranarak sizi üzmesine müsaade etmeyiniz. Ailevi konularda da abartılı tepkiler, kararlar almayınız. Ay sonuna bir gelelim. Yavaş yavaş kendinizi göstererek, ifade ederek her işin, durumun üstesinden geleceksiniz. Şimdi lütfen pişman olacağınız kararlar almayınız.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizin önünde duran engelleri aşmak, özgür olmak, güven dolu bir ilişki yaşamak arzunuzu çok daha fazla vurguluyor. Sizi daha önce bilgilendirdiğim gibi Mars ve Merkür geri hareketleri etkili oluyor. Gölgeli günleriyle birlikte ay sonuna kadar önem taşıyor. Sizin çalışma hayatında, aşk ilişkinizde, çocuklarınız, çocuk sahibi olmakla ilgili konularda test ediyor. Geçmişe bakıyoruz, bundan sonrası için doğru bir karar verebilmek için her şeyi gözden geçiriyoruz. Kaldı ki bu gözden geçirmeler gayet yararlıdır. Henüz bir şeyler tam olarak yerine oturmuyor, sizi zorluyor ama inanın ki, bunlara ay sonuna doğru netlik kazanmaya başlar ve siz de ona göre karar verirsiniz. Onun için endişelenmek yerine bilinçli olmak, egonuza yenilmek yerine gerçekçi olmak vaktidir. Kendinize bir bakın, kendinizle yüzleşin, fiziksel ve ruhsal anlamda bedeninize özen gösterin. Siz kendinize yabancı olursanız, kim size yakın olur ki?

TERAZİ Sevgili Teraziler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması kendinizi hem toplumsal yaşamda hem maddi anlamda güçlü göstermek, başarılı olmak, yenilikler yapmak, kimseye eğilip bükülmeden yaşamak, ailenizle, yuvanızla ilgili konuları güvence altına alarak rahatlamak arzunuzun işaretçisidir. Bildiğiniz gibi Merkür ve Mars geri hareketleri şu günlerde bir hayli etkilidir. Tutulmanın oluştuğu bugün çok daha fazla önem kazanıyor. Olumsuz manada ele almayın bu durumu. Bilakis, aşk hayatınız-çocuklarınız-yuvanız-ailenizle ilgili konularda yaşananları tekrar gözden geçirmenizi sağlıyor. Bu daha sonra işinize yarayabilir. Fark ettiğiniz ayrıntılar sayesinde yeni kararlarınızı ay sonuna doğru verirsiniz. Belki de öyle gelişmeler yaşanır ki, sıkıldığınız, zorlandığınız, yavaşladığınız her şey kendiliğinden düzelir, işlerlik kazanır. Onun için hemen pes etmeyin veya başkalarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Size hayatın sunacağı olumlu gelişmelerden şüphe duymayın.

AKREP Sevgili Akrepler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, başarılı bir iş hayatı ve kariyerde yükselmek isteğinizi işaret ettiği gibi, bu konuda son derece tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Siz ne olursa olsun isteklerinizi elde etmekten yanasınız. Baskıya gelemediğiniz gibi, özgürce karar vererek yaşamınızı sürdürmekten yanasınız. Haklısınız tabii ki, ancak ay sonuna kadar etkili Merkür ve Mars gezegenlerinin geri hareketi aileniz-yuvanız-çevreniz-eğitim veya iş hayatınız-yenilikler ve güvence konusunda geçmiş tecrübeler ışığında bugüne bakmamızı sağlıyor. Bir mola gibi. Durup, eski bir fotoğrafa tekrar bakmaya benziyor. Ayrıntılarda daha önce görmediğimiz veya umursamadığımız birçok noktayı fark ediyoruz. Bunlar doğru tespitlerde bulunarak ay sonu itibariyle olumlu yönde ilerlememizi ve karar vermemizi sağlayacak. Benim tavsiyem hedeflerinizi, sosyal ilişkilerinizi, amacınızı, finansal meseleleri, yatırımlarınızı, çıkarlarınızı göz ardı etmeden akıllıca hareket etmenizdir. Aceleci veya egonuza yenilerek kararlar almayınız.

YAY Sevgili Yaylar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, yenilikler yapmak, özgür olmak, canlanmak, kendinize gelmek arzunuzu gösteriyor. Siz oldukça hırslı, tutkulusunuz. Çünkü özgür olmak, yenilikte bulunmak, maddi açıdan güçlenerek rahat etmekten yanasınız. Ancak biliyorsunuz, Merkür ve Mars geri hareketi nedeniyle şu aralar finansal açıdan tedbirli olmamız, bir karar vermeden önce çok iyi düşünmemiz, acele etmememiz lazım. Girişimde bulunmak ne kadar zorsa, eldekiyle idare etmek de kolay değil. Uygulamak, sonuç almak için sabır gerekiyor. Ancak o sabrı göstermek de yoruyor. Seyahatlerde, yeni tanışmalarda, görüşmelerde, eğitimde, çevre değişikliği gibi konularda kısıtlanmışız gibi hissediyoruz. Sözgelimi daha önce verilmiş bir söz yerine getirilmiyor, beklediğimiz bir destek gelmiyor, sanki her şey durmuş, ters gidiyormuş gibi geliyor. Bunların hepsi ay sonuna doğru netlik kazanacağı için, negatif olarak ele almayalım. Bazen böyle olması faydalıdır. Öyle gelişmeler, olanaklar karşımıza çıkar ki, beklediğime değdiğini görürüz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, finansal meseleleri halletmede, arzu ettiğiniz hamleleri yapmakta bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Ödemeler veya alacaklarla ilgili meseleler bir hayli önem taşıyor. Kişisel olarak gayet hırslı, azimli ve başarılı olmak için gayret gösteriyorsunuz. Ancak size daha önce belirttiğim gibi, Merkür ve Mars gezegenleri geri hareket sürecindeler. Beklediğimiz bir haberi almak, finansal açıdan rahatlamak, düşünülen bir hedefe ulaşmak kolay olmuyor. Doğal olarak bazen egomuza yenik düşüyoruz bazen de hayatın bizi sınava çektiğini düşünüyoruz. Oysaki geri hareket zamanlarında endişe yerine, duruma odaklanarak tekrar bir gözden geçirmek, yeni bir bakış açısıyla ele almak gayet faydalıdır. Hatta daha sonra bunun yararlı olduğunu anlarız. Onun için harcamalarımıza dikkat edelim. Kredi kartı kullanırken, kredi çekerken, birisine söz verirken çok iyi düşünmeliyiz. Oldubittiye getirmemeliyiz. Ayağımızı yorgana göre uzatmalıyız. Bu sıkıntılar, durgunluklar ay sonuna doğru düzelmeye, netlik kazanmaya başlar. Ona gere kararımızı veririz.

KOVA Sevgili Kovalar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, evlilik, iş hayatı, boşanma, yeniden bir araya gelme, fiziksel ve ruhsal sağlığımız gibi geniş bir alanda etkili olup, bu meseleleri tekrar gözden geçirmemizi sağlıyor. Bir tür yüzleşme hali diyebiliriz. Merkür ve Mars gezegenlerinin bizzat siz Kovaları zorladığı bugünlerde, aceleyle karar vermek, gurur meselesi yapıp sadece kendinizden yana hareket etmek yanlış olur. Bir yanıyla ilişkiyi ayakta tutmak için direniriz diğer yanıyla kurtulmak isteriz. Kişisel anlamda bize en uygun olduğunu düşündüğümüz bir karar veririz. Ancak bu kararın doğruluğundan şüphe ederiz. Bu iki arada bir derede vaziyetler, dengemizi bozar. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir sakin olalım. Bakalım sorun nedir, bu soruna neden olan noktalar hayati anlamda önemli midir, beklenebilir mi, acil olarak mı halledilmelidir. Bu sorgulama size farklı bir pencereden bakmayı sağlar. Hem rahatlatır hem de yeni bir çözüm bulmanızda rehberlik eder. Ay sonu itibariyle durum netleşir, ona göre ilerlersiniz.