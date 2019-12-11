11 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 7, 12, 21 ve artı 10 olarak belirlendi.

11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

DEVRETTİ

Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3 bin 877'şer lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 492'şer lira, 4 bilen 2 bin 976 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 776 kişi 29'ar lira, 3 bilen 82 bin 155 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 693 kişi 6 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 187 bin 423 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

(AA)



