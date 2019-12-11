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11 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişiye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 22:19 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liralık ikramiye kazandı. İşte MPİ 11 Aralık 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu...

11 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 19, 24, 25 ve 32 olarak belirlendi.

11 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYİSAL

İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

DİYARBAKIR'A ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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