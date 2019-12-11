11 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın görevden azledilmesi için dün iki gerekçe açıklayan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili liderlerin Başkan'ın ”ülkenin çıkarlarını gözardı ettiğini ve bu çıkarlara zarar verdiğini” kaydettiğini yazıyor. Gazete, dokuz sayfalık metinde açıklanan iki azil gerekçesinin Trump'ın Ukrayna Hükümeti'nden seçim yardımı almak için komplo oluşturduğu suçlaması yönelttiğini kaydediyor. İlk azil gerekçesinde Trump'ın kişisel siyasi çıkar elde etmek için Amerika'nın ulusal güvenliğine zarar vererek başkanlık makamının yetkilerini kötüye kullandığı yazılı. Trump'ın başkanlık makamını kullanarak yabancı bir gücü demokratik seçimlere mücadele etmesine davetiye çıkarmak da ilk azil gerekçesi metninde yer alıyor. İkinci gerekçeyse Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna meselesiyle ilgili talep ettiği belgeleri ibraz etmeyen ve ilgili tanıkların Kongre'de ifade vermesinin önüne geçen Trump'ın Kongre'nin Anayasa'da öngörülen işleyişini engellemesiyle ilgili. Gazeteye göre Demokratlar, Trump'a sadece Ukrayna meselesine odaklanan iki suçlama yönelterek dikkatli bir siyasi hesaplama yaptıkları yorumunda bulunuyor. Bunun bir nedeni, muhafazakar eğilimli seçim bölgelerini temsil eden ve önümüzdeki yıl yeniden seçilme mücadelesi verecek olan Demokrat Partili Kongre üyelerini son derece zorlu bir sürecin bekliyor olması. Gazete bu nedenle Demokratlar'ın Trump'ı rüşvet almakla ve özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına müdahale etmekle suçlamaktan kaçındığını yazıyor.
Washington Post ise Adalet Bakanı William Barr'ın FBI'ın 2016'da açılan ve Başkan Trump'ın seçim kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ortaya çıkarmayı amaçlayan soruşturmasına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını yazıyor. Gazete, Barr'ın, Adalet Bakanlığı bağımsız baş müfettişi Michael Horowitz'in 2016'de açılan soruşturmanın haklı gerekçelere dayandığı sonucuna vardıktan bir gün sonra iki haber kuruluşuyla yaptığı söyleşilerde bu görüşlerini açıkladığını belirtiyor. Horowitz'in raporu, FBI'ın Trump kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin soruşturmasının siyasi güdümlü olmadığı sonucuna varmıştı. Habere göre Adalet Bakanı Barr, soruşturmanın sağlam bir gerekçe olmadan açıldığını, temelsiz olmasına rağmen devam ettirildiğini, hatta FBI'in kötü niyetle hareket etmiş olabileceğini söyledi. Barr'ın sözleri, soruşturmayı yürüten yetkililerin tepkisini çekti. Adalet Bakanlığı içindeki kimi yetkililerse Barr'ın Başkan Trump'ı memnun etmek için federal güvenlik güçlerine olan inancı zayıflattığını düşünüyor. Barr'ın, Trump'ın FBI'a yönelik saldırılarını akıllara getiren bu görüşleri, seçmenlerin gözünde, 2020'de yeniden başkan seçilmeyi hedefleyen Trump'ın haksız yere hedef alındığı şeklinde bir algı oluşturabilir.
Wall Street Journal ise Başkan Trump ve Demokrat Parti'nin Meksika ve Kanada'yla varılan Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması üzerinde yürüttükleri pazarlıkta sonuca ulaştıklarını yazıyor. Gazete, müzakere edilmesi aylar süren ve Kongre'nin 2020'de onaylaması beklenen anlaşmanın Başkan Trump açısından bir zafer olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump aleyhine hazırlanan azil gerekçelerini destekledikten bir saat sonra ticaret anlaşmasının partisinin Trump Yönetimi'yle müzakere ettiği şeklini kabul ettiğini söyledi. Pelosi, Amerika-Meksika-Kanada Anlaşması olarak anılan ticaret anlaşmasının Amerikalı işçiler açısından bir zafer olduğunu kaydetti. Demokratlar'ın anlaşmaya destek vermesi, Amerikan ekonomi politikasında nadir varılan partilerüstü bir uzlaşı örneği olarak görülüyor. Anlaşma daha sonra Mexico City'de Amerika'nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ve Meksika'nın Kuzey Amerika'dan sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jesus Seade tarafından imzalandı. Yeni anlaşma, Kongre tarafından onaylandıktan sonra Bill Clinton döneminde yürürlüğe giren ve kısaca NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yerini alacak. Yeni anlaşma, imalat sektöründe istihdamın arttırılmasına yönelik maddeler içeriyor. Otomobil ve kamyonların imalatında kullanılan parçaların büyük çoğunluğunun Kuzey Amerika'da üretilmesi, Kanada süt pazarının Amerikalı çiftçilere açılması, elektronik ticarete yeni kurallar getirilmesi, anlaşmanın maddelerinden bazıları.
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