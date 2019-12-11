11 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın görevden azledilmesi için dün iki gerekçe açıklayan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili liderlerin Başkan'ın ”ülkenin çıkarlarını gözardı ettiğini ve bu çıkarlara zarar verdiğini” kaydettiğini yazıyor. Gazete, dokuz sayfalık metinde açıklanan iki azil gerekçesinin Trump'ın Ukrayna Hükümeti'nden seçim yardımı almak için komplo oluşturduğu suçlaması yönelttiğini kaydediyor. İlk azil gerekçesinde Trump'ın kişisel siyasi çıkar elde etmek için Amerika'nın ulusal güvenliğine zarar vererek başkanlık makamının yetkilerini kötüye kullandığı yazılı. Trump'ın başkanlık makamını kullanarak yabancı bir gücü demokratik seçimlere mücadele etmesine davetiye çıkarmak da ilk azil gerekçesi metninde yer alıyor. İkinci gerekçeyse Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna meselesiyle ilgili talep ettiği belgeleri ibraz etmeyen ve ilgili tanıkların Kongre'de ifade vermesinin önüne geçen Trump'ın Kongre'nin Anayasa'da öngörülen işleyişini engellemesiyle ilgili. Gazeteye göre Demokratlar, Trump'a sadece Ukrayna meselesine odaklanan iki suçlama yönelterek dikkatli bir siyasi hesaplama yaptıkları yorumunda bulunuyor. Bunun bir nedeni, muhafazakar eğilimli seçim bölgelerini temsil eden ve önümüzdeki yıl yeniden seçilme mücadelesi verecek olan Demokrat Partili Kongre üyelerini son derece zorlu bir sürecin bekliyor olması. Gazete bu nedenle Demokratlar'ın Trump'ı rüşvet almakla ve özel yetkili savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına müdahale etmekle suçlamaktan kaçındığını yazıyor.

Washington Post ise Adalet Bakanı William Barr'ın FBI'ın 2016'da açılan ve Başkan Trump'ın seçim kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ortaya çıkarmayı amaçlayan soruşturmasına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını yazıyor. Gazete, Barr'ın, Adalet Bakanlığı bağımsız baş müfettişi Michael Horowitz'in 2016'de açılan soruşturmanın haklı gerekçelere dayandığı sonucuna vardıktan bir gün sonra iki haber kuruluşuyla yaptığı söyleşilerde bu görüşlerini açıkladığını belirtiyor. Horowitz'in raporu, FBI'ın Trump kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin soruşturmasının siyasi güdümlü olmadığı sonucuna varmıştı. Habere göre Adalet Bakanı Barr, soruşturmanın sağlam bir gerekçe olmadan açıldığını, temelsiz olmasına rağmen devam ettirildiğini, hatta FBI'in kötü niyetle hareket etmiş olabileceğini söyledi. Barr'ın sözleri, soruşturmayı yürüten yetkililerin tepkisini çekti. Adalet Bakanlığı içindeki kimi yetkililerse Barr'ın Başkan Trump'ı memnun etmek için federal güvenlik güçlerine olan inancı zayıflattığını düşünüyor. Barr'ın, Trump'ın FBI'a yönelik saldırılarını akıllara getiren bu görüşleri, seçmenlerin gözünde, 2020'de yeniden başkan seçilmeyi hedefleyen Trump'ın haksız yere hedef alındığı şeklinde bir algı oluşturabilir.