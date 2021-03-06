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11 askerin şehit olduğu helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

06.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili sabah saatlerinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerine doğru tamamlandı.Aralarında Elazığ 8.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili sabah saatlerinde başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerine doğru tamamlandı.

Aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası ile ilgili uzman ekiplerce yapılan kaza kırım incelemesinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlatılmıştı. Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında düşen helikopter için başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları gün boyu iş makineleri yardımıyla devam etti. İş makineleriyle kaza alanında alınan enkaz parçaları ilk olarak köy meydanına taşındı. Akşam 21:00’a kadar devam eden çalışmalar neticesinde enkaz alanındaki tüm parçalar alandan alındı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte saat 21:30 sıralarında kapalı kasa bir tıra yüklendiği gözlemlenen helikopter parçaları incelenmek üzere bölgeden alındı. Detaylı inceleme için Malatya’ya götürüleceği öğrenilen enkazın, uzman ekiplerce yapılacak inceleme neticesinde kazanın kesin nedeni de ortaya çıkmış olacak.

Geniş güvenlik önlemleri altında bölgede yürütülen çalışmalar boyunca ise köyün girişi jandarma ekiplerince kapatıldı. Basın mensuplarının da bölgeye girişine izin verilmezken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kapatılan köy yolu yeniden açıldı. Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulan iki askerin ise Bitlis Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyiye doğru gittiği öğrenildi.

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