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11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldı. Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Trafikte alınan tedbirler, yapılan denetimler, yürütülen eğitim ve kampanya faaliyetleri sayesinde, bu yılın 11 ayında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 870 kişi azaldı.

2 BİN 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu yılın 11 ayında meydana gelen 1952 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 348'i yaya olmak üzere 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti. Son 2 yılın 11 aylık dönemleri kıyaslandığında olay yerinde ölen kişi sayısı 870 kişi azaldı. Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 24, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 27,1 ölen yaya sayısı ise yüzde 24,5 düştü.

Ayrıntılar geliyor...

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trafik kazaları ölümlü trafik kazaları

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