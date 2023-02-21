11 aylık Elisa enkazdan çıkarıldı ama... Acılı anne anlattı, Türkiye ağladı! 5 gün sonra bir yaşına basacaktı 'Bari yavrumun mezarı olsun'

Kahramanmaraşın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba mahallesinde depremde çöken binada 9 kişilik Önder ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de henüz 11 aylık olan Elisa Önder'di. Elisanın beşiği, yürüteci ve diğer eşyalarının hepsi enkaz altında kaldı. Elisa bebek, deprem enkazı altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Ancak daha sonra kayıplara karıştı. Ailesi şimdi kızlarının cansız bedenini arıyor.

CANSIZ BEDENİ BULUNAMIYOR

Elisa'nın annesi Özlem Önder, "Enkazın altında 3-4 saate yakın kaldık. Oğlum da oradaydı. Sürekli ağladı, çırpındı ama kızımın hiç sesi çıkmadı" dedi. Enkazdan çıkarılan kızlarının Nurdağı'na gönderildiğini belirten anne, oradaki sağlık personellerinin kızlarının öldüğünü söylediğini belirtti. Elisa'nın babası cenazeleri almak için hastaneye gittiğinde ise kızının cansız bedenini bulamadı.

'BARİ YAVRUMUN BİR MEZARI OLSUN'

Annenin iddiasına göre Elisa bebek nkaz altından çıkarıldığında canlı değildi. Elisa'nın cansız bedeninin bulunmasını isteyen annesi, "Bari yavrumun bir mezarı olsun. Annesi babası dururken çocuğum kimsesiz kalmasın. Ben yavrumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

DEPREMDEN 5 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Elisa ve ikizi Alparslan'ın depremden 5 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Anne Özlem Önder, çocuklarının yaş günü için yaptığı planları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Elisa'nın bulunmasını isteyen annesinin sözleri ise yürekleri dağladı.

