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11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

KONYA’nın Emirgazi ilçesinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı’nın cansız bedeni, evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulundu.

Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Emirgazi ilçesinde 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı’nın cansız bedeni, evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulundu. Bebeğin, annesi ahırda hayvanlara yem verirken emekleyerek evden çıkıp, çukura düştüğü üzerinde duruluyor. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kale Mahallesi’ne bağlı Hamdiler Yaylası’nda meydana geldi. Selda Bayrakçı (28), bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakıp hayvanlara yem vermek için ahıra indi. Bir süre sonra geri dönen Bayrakçı, kızını evde bulamadı. Kızını aramaya çıkan Selda Bayrakçı, Nisan Duriye'yi evin arkasında üstü açık, içerisinde bir miktar su bulunan atık su çukurunda hareketsiz buldu. Eşi tarlada çift süren Selda Bayrakçı, kayınbiraderi Zafer Bayrakçı’dan yardım istedi. Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıkararak Emirgazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Evin giriş kapısının açık, 2 metre derinliğindeki çukurla mesafenin ise yaklaşık 16 metre olduğu tespit edildi. Evden emekleyerek çıkıp, çukura düştüğü üzerinde durulan minik Nisan'ın cansız bedeni, otopsi için Konya’ya gönderildi.

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