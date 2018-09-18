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11 aylık şehidin adı Siirt'teki okulda yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın adı Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir okulun sınıfına verildi - Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın: - "Bu toprakları bu bebek katillerine bırakmayacağız. Bu hainlere en güçlü tepkiyi halkımızla vermeye devam edeceğiz"

SİİRT (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir okulda yaşatılacak.

Güney Mahallesi'nde bulunan ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce bakım ve onarımı yapılarak, yeniden düzenlenen Kocatepe İlkokulu'ndaki 35 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü birleştirilmiş sınıfa, "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Emniyet Sınıfı" ismi verildi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehit Bedirhan'ın adının verildiği sınıfın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın, "Bu toprakları hainlere bırakmayacağız. Bu toprakları bu bebek katillerine bırakmayacağız. Bu hainlere en güçlü tepkiyi halkımızla vermeye devam edeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca da çocuklarımıza bu milli bilinci vererek, vatanımıza ve milletimize hayırlı birer insan olmalarını sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay da bir takım eksiklik gördükleri okulun yeni eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim verebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

"Burayı nasıl güzelleştirebiliriz, iyileştirebiliriz düşüncesi ile okulda bakım ve onarım çalışması başlattık ve bu hale getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yaparken de bu sınıfa şehit bebeğimiz Bedirhan'ın ismini verelim, yaşatalım istedik." diyen Doğanay, emniyet müdürlüğü olarak okullara destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, desteklerinden dolayı emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Sınıfı gezen polis memurları, öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

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bedirhan bebek Emniyet Kurtalan Siirt

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