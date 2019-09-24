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11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinden, Kalane Üs Bölgesi'nde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip, döndükleri yolda güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sunucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'ın adı Mersin'de yaşatılacak.

11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinden, Kalane Üs Bölgesi'nde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip, döndükleri yolda güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sunucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'ın adı Mersin'de yaşatılacak.
Mersin Ülkü Ocakları'nın, 12 hafta boyunca alanında uzman eğitimcilerin 12 çocuğa eğitim verecek olan 'Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Çocuk Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın dedesi Mustafa Karakaya, babaannesi Keziban Karakaya ve halası Fatmanur Karakaya olmak üzere, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Umut Topal, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, MHP Mezitli İlçe Başkanı Selahattin Kurtoğlu, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, TÜRKAV İl Başkanı Mustafa Tekerek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Altıntaş, ülkücü gençler ve davetliler katıldı.
Şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın dedesi Mustafa Karakaya ise şehit torununun isminin verildiği 'Çocuk Akademisi' düşüncesi ve torununun isminin anlamlı bir projede yer almasından dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi, ardından Şehit Bebek Bedirhan Karakaya Çocuk Akademisi'nin kurdele kesiminin ardından açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak11 aylık şehit Bedirhan'ın adı Mersin'de yaşatılacak

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