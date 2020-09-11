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11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi S.Ö., jandarma tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.Manavgat ve Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 4 ayrı dolandırıcılık, Manavgat Ağır Ceza ve 1.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 adet resmi belgede sahtecilik, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 adet özel belgede sahtecilik, Manavgat 3.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ağaç kesme, Manavgat 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık ve Alanya 7.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan cezaevi firarisi S.Ö.

Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik başta olmak üzere 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi S.Ö., jandarma tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.
Manavgat ve Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 4 ayrı dolandırıcılık, Manavgat Ağır Ceza ve 1.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 adet resmi belgede sahtecilik, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 adet özel belgede sahtecilik, Manavgat 3.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ağaç kesme, Manavgat 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık ve Alanya 7.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan cezaevi firarisi S.Ö. jandarma tarafından yakalandı.
S.Ö.’nün Kumyolu üzerinde bulunan bir tersanede olduğu bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Karakoluna bağlı ekipler, tersaneye yaptıkları operasyonda kaçmaya çalışan S.Ö.’yü kovalamaca sonucunda yakaladı.S.Ö. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkalırdığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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