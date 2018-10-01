HABER

11 bardak suyun kadın sağlığına etkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

"JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre günde 11 bardak su kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltıyor

Günde 11 bardak su içmenin, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini yarı yarıya azalttığı bildirildi.

Sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak suyun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi.

Son bir yılda en az 3 kez idrar yolu enfeksiyonu geçiren 45 yaş altında 140 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırma sırasında katılımcıların yarısından günde fazladan bir buçuk litre su içmeleri istendi, diğer yarısının ise su tüketimlerinde değişiklik yapılmadı.

Bir yıl sonra fazladan su içen kadınların sene içinde idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığı ortalama bir buçuğa düşerken, diğer grupta ortalama 3 olarak kaldı.

Fazladan su içen kadınların günlük su tüketiminin yaklaşık 11 bardak, kontrol grubundakilerin ise 5 bardak olduğuna işaret edildi.

PARTNERArkasında olanları görünce...Arkasında olanları görünce...
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntüİstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişmeŞanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu Su

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.