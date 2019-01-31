11 başlıkta AK Parti manifestosu

Manifestonun ilk maddesini, "Şehir Planları" oluşturuyor. Buna göre şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle izin verilmeyecek.

Manifestoya göre AK Partili belediyeler, "Şehir planları", "Alt yapı ve ulaşım", "Kentsel dönüşüm", "Benzersiz şehirler", "Akıllı şehirler", "Çevreye saygılı şehirler", "Sosyal belediyecilik", "Yatay şehirleşme", "Halkla birlikte yönetim", "Tasarruf ve şeffaflık" ve "Değer üreten Şehirler" ilkeleri çerçevesinde hizmet verecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu'nda, yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhütler 11 başlık altında sıralandı.

Manifestonun "Alt Yapı ve Ulaşım" ilkesinde ise altyapı ve ulaşım sorunlarının tüm şehirlerde tamamen çözülmesi öngörülüyor.

Toplu taşıma projelerinin hızlandırıp yaygınlaştırılması, otoparkların hem şehir planlarında ve hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getirilmesi de manifestoda bulunuyor.

Manifestonun "Kentsel Dönüşüm" maddesinde ise kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütüleceği ifade ediliyor. Projeler, şehirleri hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek.

Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilecek. Millet kıraathaneleri ise mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacak.

Manifestonun "Benzersiz Şehirler" maddesinde ise bu anlayışla şehirlerin kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirileceği ilkesi yer alıyor. Buna göre, kendi hikayesi olan şehirlerin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığına katkıda bulunmayan projelere izin verilmeyecek.