11 belediye, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik anlaştı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ ve Ege Denizi'ne kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği konusunda anlaştı. Belediyeler, iklim değişikliklerine yönelik yeni birimler kuracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan Adana, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri, iklim değişikliğinin deniz ve kıyılar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik bazı konularda anlaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katılımıyla, Avrupa Birliği projesi olan 'Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu' kapsamında, taraflar bazı maddelerde işbirliği yapacaklarını duyurdu. Protokol kapsamında 11 belediye iklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kuracak. İklim değişikliği eylem planı hazırlayacak olan taraflar, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği tarım, turizm ve su kaynakları gibi alanlarda taslak tedbirleri oluşturacak.