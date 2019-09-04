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11 belediye, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

AKDENİZ ve Ege Denizi'ne kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği konusunda anlaştı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ ve Ege Denizi'ne kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği konusunda anlaştı. Belediyeler, iklim değişikliklerine yönelik yeni birimler kuracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan Adana, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri, iklim değişikliğinin deniz ve kıyılar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik bazı konularda anlaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katılımıyla, Avrupa Birliği projesi olan 'Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu' kapsamında, taraflar bazı maddelerde işbirliği yapacaklarını duyurdu. Protokol kapsamında 11 belediye iklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kuracak. İklim değişikliği eylem planı hazırlayacak olan taraflar, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği tarım, turizm ve su kaynakları gibi alanlarda taslak tedbirleri oluşturacak.

AKDENİZ'DE ASLAN VE BALON BALIĞI ÇOĞALDI

Projeye yönelik açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, faaliyetlerini sürdürdükleri projenin 2017 yılında başladığını ve 4 Eylül 2019 tarihi itibarıyla da sona erdiğini söyledi. Türkiye kıyılarının birtakım olumsuzluklar içerisinde olduğunu belirten Gürbüz, "Denizlerimizde zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz. Aslan balığı, balon balığı Akdeniz'de oldukça fazla sayıda türler haline geldi. Az balık yer olduk. Zararlıların ortadan kaldırılması, kıyıların temizliğine yönelik neler yapabileceğimiz noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdik. Çevre mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.

PROTOKOL MADDELERİ

Protokolün diğer maddeleri ise şöyle:

"Tarafların iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik bütünleşik kıyı alanları ve okyanus yönetimi stratejik eylem planı hazırlaması. Tarafların, yapılacak uygulamalarda, iklim değişikliğini parametre olarak alması. Tarafların, deniz kirliliğinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması. Tarafların, doğaya sızan atıkların özellikle plastiğin azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması. Denizlerimizin uzun vadede korunması, başarılı bir denizel ekonominin kurulması ve denizlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını hedefleyen mavi ekonomiye yatırım yapılmasının sağlanması. Denizci bir toplum olma hedefiyle her yıl ortak belirlenecek bir tarihte 'Deniz Festivali' düzenlenmesi."

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