HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 11 bıçak darbesiyle dehşet yaşattı! Gülsüm'ü öldürmek için okulun dağılmasını beklemiş

11 bıçak darbesiyle dehşet yaşattı! Gülsüm'ü öldürmek için okulun dağılmasını beklemiş

22.02.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar, 11 bıçak darbesiyle genç kadını öldürdü. Mehmet Kuyar'ın bahçe duvarından atlayarak okula girdiği ortaya çıkarken olay günü okulun dağılmasını beklediği ve daha sonra içeri girdiği tespit edildi.

11 bıçak darbesiyle dehşet yaşattı! Gülsüm'ü öldürmek için okulun dağılmasını beklemiş

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Kuyar'ın, bahçe kapısında güvenlik bulunan okula duvardan atlayarak girdiği ve öğrenciler ile öğretmenlerin okuldan ayrılmasından sonra sınıfta tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtığı belirlendi.

Screenshot_8

''11 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ''

Gülsüm Kuyar'ın Mersin’de yaşayan ve cenazeyi teslim almak için gelen yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. DHA’ya konuşan Gülsüm Kuyar'ın dayısı Şeref Gilik, "Yeğenim okulda çalışıyordu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu ve bu sebeple anlaşmalı şekilde boşanacaklardı. Ayrılmanın eşiğindeyken aralarında bir tartışma yaşanmış. Olay günü de okulun dağılmasını beklemiş ve daha sonra içeri girmiş. Herkesin dağılmasını beklemiş. Ondan sonra da sınıfın içerisinde bıçaklamış, 11 bıçak darbesi vurmuş. Olayı gören mesai arkadaşı varmış ama korkudan kaçmışlar. Yaklaşık 12 yıldır evliydiler" dedi.

Screenshot_9

'KADIN ÖLÜMLERİ NE ZAMAN BİTECEK'

Kuyar'ın teyzesi Yurdagül Gilik ise "İşinin başındaki yeğenimizi linç etti. Bu kadın ölümleri ne zaman bitecek? Her ayrılan öldürülmeli mi, bunu anlamıyoruz. Bizler de bir anneyiz, yazık değil mi, resmi bir kurumun içinde gerçekleştiriyor olayı. Yaklaşık 1 hafta önce yeğenimle görüştüm, anlaşmalı boşanacaklarını söylüyordu ama böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Screenshot_10

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülsüm Kuyar'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan polis olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını taciz eden kişi komşuları çıktı! Serbest bırakıldıKızını taciz eden kişi komşuları çıktı! Serbest bırakıldı
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

İlk görüntüler geldi! Rus tankları bölgede...

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı! Boris Johnson tek tek açıkladı

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

İlginizi Çekebilir

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Flört uygulamaları bile sistemden attı! “Çok fazla eşleşme...”

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Kahveyi sade içiyorsanız size kötü bir haberimiz var!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.