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11 bin 100 kişiye kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

"Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla yürütülen kış kampanyası kapsamında gıda ve giysi yardımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla yürüttüğü kış kampanyası kapsamında yurt içinde 11 bin 100 kişiye gıda ve giysi yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 19 ilde gıda ve giysi dağıtımı yıpıldı, maddi durumu yeterli olmayan bin 850 aileye yapılan yardımlardan 11 bin 100 kişi yararlandı.

Amasya, Adıyaman, Ordu, Kastamonu, Giresun, Erzincan, Kars, Çorum, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Yozgat, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta dağıtım yapılırken, destek olmak isteyen bağışçılar, "KIS" yazıp "3072’ye "SMS" göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
gıda İHH yardım

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