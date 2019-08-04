HABER

11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, konferansta büyükelçilere hitap edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçileriyle "11. Büyükelçiler Konferansı (BKON)" kapsamında yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 5-6 Ağustos'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Özersay'ın büyükelçilere hitap edeceği ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

- Çavuşoğlu, Safadi ile görüşecek

Konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de 5-6 Ağustos'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak ve büyükelçilere hitap edecek.

Safadi'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı baş başa görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

- Özbekistan ile "Ortak Stratejik Planlama Grubu"nun ilk toplantısı yapılacak

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da konferansta konuşma yapmak üzere 4-6 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'un eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 1. Toplantısı düzenlenecek.

Kamilov'un temaslarında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

- 11. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileriyle bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

- Büyükelçiler, konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek

Ekonomi, güvenlik ve savunma konuları, konferansın odak noktalarını oluştururken kriz yönetimi ve çatışmaların çözümüyle yükselen popülizm ve ırkçılık konularında da paneller düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek.

Konferans kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen ve önceden hiç yayımlanmamış belgeler, "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Ordu sele teslimOrdu sele teslim
İzmir'de orman yangını (2)İzmir'de orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Büyükelçiler Konferansı BKON KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.